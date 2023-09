Postoji mnoštvo razloga iz kojih atraktivna žena drži za ruku nekog prosječnog frajera. Većina njih je psihološke prirode i mogu se objasniti prilično jednostavno - odlučuju za mušku zrelost, a ne za atraktivnu vanjštinu, piše Informer.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvo plati sebi, nađi gdje curi, piši troškove! Evo najboljih načina kako popraviti kućni budžet

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato na ulici ili u kafiću možemo vidjeti parove koji se na prvi pogled nimalo ne uklapaju, pa se nameće ono poznato pitanje: "Što je ona vidjela u njemu?" Najpovršniji odgovor je – novac ili status. Međutim, to je daleko od istine.

Stopa razvoda raste jer muškarci nastavljaju razočaravati, a seksualne epizode s dobrim frajerima često se pretvaraju u veze za jednu noć. Žene više ne žele gubiti vrijeme tražeći ljubav koju im roditelji nikada nisu pružili.

Neke od njih čak su uvjerene da "prava ljubav" ne postoji. Zato smatraju da je gubljenje vremena tražiti savršenu romansu kada bi je netko drugi mogao jednostavno obožavati. Malo kompromisa nije naodmet. Stoga su neke žene jednostavno odlučile biti praktične. Traže muškarca u kojeg će prije svega imati povjerenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studija koju je objavio Daily News otkriva da žene koje se udaju za neprivlačne muškarce imaju sretnije brakove od onih koje se udaju za atraktivne. U pitanju je evolucijski problem. Muškarci više brinu o izgledu svoje partnerice, jer to obično znači da će prenijeti bolje gene svojoj djeci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žene biraju obožavanje umjesto ljubavi

Žene, s druge strane, manje brinu za genetski sklop svoje djece i traže stabilnog muškarca, a ne samo jake gene. Muškarci koji su privlačniji od svojih supruga obično im posvećuju manje pažnje.

Žene biraju obožavanje umjesto ljubavi. Savjeti iskrenih majki i baka obično se svode na sljedeće: "Udaj se za čovjeka koji će tebe voljeti više nego ti njega." To je zastrašujući savjet za djevojku koja ima 14 ili 18 godina, ali u jednom trenutku one ga se sjete, a možda i poslušaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žene su, promatrajući svijet oko sebe, zaključile da svi ostare i poružne, pa je bolje pronaći muškarca koji će ih voljeti čak i kada se opuste i više ne pamti kako su izgledale s 25 godina.

Ženama je ljubav potrebnija nego muškarcima. Žene žele čuti, vidjeti i razumjeti da ih netko voli. Ne žele se pitati gdje je nestala romansa i nagađati nečije prave osjećaje. Manje privlačan muškarac ima majne šanse da ih ostavi zbog ljepše i mlađe žene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci vide očima, žene vide ušima. Evolucijski psiholog i autor knjige "The Science of Romance" dr. Nigel Barber tvrdi da je ženama u vezi izgled manje važan. Žene su, otkad su počele s dejtanjem, prve shvatile da je njihov izgled važniji od muškog. One su te koje bi trebale izgledati lijepo, zgodno, seksi i sl.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Manje privlačni muškarci imaju više samopouzdanja

Muškarac ima važnost u vezi na temelju nekoliko čimbenika: snage, ugleda, osobnosti ili društvenog statusa. Žene više vode računa o svom izgledu jer on ima veću važnost u vezi. Njihov izgled je najvažniji faktor uspjeha u potrazi za muškarcem i vezom.

Žene zapravo ne traže manje privlačne muškarce, oni ih češće zavode. Prema studiji koju je objavio britanski Telegraph, manje privlačni muškarci imaju više samopouzdanja. To je lažno samopouzdanje, ali je ipak samopouzdanje.

Za razliku od privlačnijih muškaraca, oni su otvoreni i optimistični kada je u pitanju prilaženje ženama, što objašnjava zašto zgodni dečki rijetko prilaze atraktivnim djevojkama. Njihov "napuhani" ego daje prednost manje atraktivnim muškarcima jer oni jure za ženama, budući da nemaju luksuz čekati da im one priđu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako potajno čeznu za snažnim grudima, bujnom kosom i pločicama na trbuhu, žene žele također još nešto - nešto što će im pružiti veću utjehu od snažne muskulature: sigurnost. Nakon što su doživjele razočaranje s nekim zgodnim frajerom, osjećale se nesigurno i iskusile stalnu napetost s nekim, one biraju nekoga tko će ih učiniti da se osjećaju dobro.

Lijepo je pokazivati zgodnog tipa prijateljima, slikati se s njim za društvene mreže i uživati u ljepoti. No, kad mu noću zazvoni telefon, a pogled mu odjednom postane hladan i odsutan, iskustvo je to koje žene kasnije izbjegavaju. Koliko god da je to površno i plitko, manje privlačni muškarci donose osjećaj sigurnosti.