Otac troje djece je u intervjuu za The Sun priznao da je već 11 godina nevjeran. Ima 40 godina, a svoje ime sakrio je pseudonimom "Dark Horse".

"Istina je da svi ostavljamo tragove. Često je slučajno. Osim ako niste pravi profesionalac u ovome, velike su šanse da će svatko tko je varao ostaviti trag poput mrvica kruha", kaže muškarac i otkriva na koje znakove žene trebaju obratiti pažnju.

Tehnološki trag

Svaki muškarac se dopisuje sa svojom ljubavnicom preko telefona ili laptopa. Kako objašnjava, žene ne trebaju provjeravati poruke jer će muškarac svakako odjednom postati vrlo zaštitnički nastrojen prema telefonu ili laptopu.

Odjednom je radoholičar

"Žene bi trebale biti sumnjičave ako se njihov muškarac iznenada 'zalijepi' za svoje uređaje pod izlikom "poslovnog projekta", objasnio je muškarac. "Važno je razmotriti širi kontekst - postoji li stvarno značajan projekt? Je li nedavno promijenio posao ili poziciju? Iako je važno ne prenagliti sa zaključcima, promatranje obrazaca i traženje nedosljednosti mogu pružiti vrijedne dokaze", dodao je.

Smanjila mu se želja za seksom

Velika je vjerojatnost da se muškarac udaljava od svoje žene. To je značajan razlog za zabrinutost, ističe on. "Vrijedi spomenuti da mnogi faktori, uključujući stres, zdravstvene probleme ili depresiju, mogu utjecati na intimnost. Ipak, kada su ove promjene u intimnosti praćene drugim sumnjivim znakovima, one mogu biti lošije", dodao je on.

Zaboravlja važne datume

Zaboravljanje datuma je jedna od top pet stvari koje supruge zamjeraju supruzima. "Dark horse" je rekao da je zaboravljanje značajnih datuma poput vašeg rođendana ili godišnjice još jedna crvena zastavica i da se on možda udaljava od vas te ide nekoj drugoj. To vam može biti jasan pokazatelj.

Pratite trag novca

Još jedan sumnjiv znak se odnosi na financije. Iako mnogi nevjerni muškarci mogu koristiti vlastite kreditne kartice kako bi prikrili svoju potrošnju, on kaže da će se sumnjive naknade također vjerojatno pojaviti na zajedničkim računima na kraju. "Financije u odnosima mogu biti složene, a ponekad ove optužbe mogu biti za legitimna iznenađenja ili osobna uživanja. Međutim, konzistentan obrazac neobičnih troškova može biti crvena zastavica".

