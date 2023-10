Buduća mladenka potaknula je žestoku raspravu o tome je li u redu ili nije sklopiti predbračni ugovor, a mnogi sugeriraju da je to velika crvena zastava i da se ne bi trebala udati, piše Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Inflacija je stigla i u svatove. Mladencima planirani budžet više nije dovoljan. Svadbe nikad skuplje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekad davno predbračni ugovor sklapali su samo slavne osobe i bogataši, a danas to radi sve više "zaljubljenih golupčića". Mnogi ljudi smatraju da su predbračni ugovori neukusni i neromantični, dok drugi smatraju da je to praktično i korisno. Predbračni ugovor je definitivno tema o kojoj treba razgovarati prije nego što se zaručite jer bi u porotnom moglo doći do svađe.

Jedna je žena to naučila na teži način kada joj je zaručnik ničim izazvan rekao da želi predbračni ugovor, a rezultat toga uzeo je danak u njihovoj vezi. Ona je na društvenim mrežama tražila savjet i pitala je li pretjerala.

"Moj zaručnik i ja smo u vezi od srednje škole. Živjeli smo zajedno oko tri i pol godine na fakultetu, a onda sam ga ostavila jer je tijekom posljednje dvije godine dao otkaz na poslu, padao je ispite te nije ništa radio osim spavao i igrao videoigrice. Nije plaćao svoj dio stanarine i računa, ali je očekivao da ja čistim i kuham dok radim dva posla i školujem se", počela je svoju ispovijest djevojka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoliko godina kasnije njih dvoje ponovo su završili u vezi, a žena je otkrila da je on bio na terapiji, sabrao se i postao "tako dobar čovjek".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Platila mu je dio školovanja i automobila

"Živimo u različitim gradovima zbog posla. Sada smo zaručeni, ali on je pod ugovorom pa se očekuje da se preselim k njemu. I on je upravo kupio kuću jer je hipoteka za trosobnu nekretninu bila jeftinija od plaćanja najma jednosobnog stana. Uložio je 15.000 dolara, a od mene očekuje da svaki mjesec platim 900 dolara za račune i s time nemam problema", otkrila je.

Stvari su pošle po zlu kada je zaručnik spomenuo predbračni ugovor u vezi s kućom u koju je uložio velik dio novca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razumijem želju da zaštiti imovinu, ali mi smo zajedno od naše 15 godine i ako to zbrojimo - on meni duguje novac. Morala bih se preseliti i pronaći novi posao u gradu u kojem on živi", otkrila je djevojka i dodala da je ona pristala na predbračni ugovor.

"Pristala sam, ali sam mu rekla da on treba podmiriti dug koji je meni dužan te da trebamo sklopiti ugovor o leasingu. To ga je uvrijedilo i izuzetno uzrujalo. Imamo ovjeren ugovor jer sam ja podigla kredit od 10.000 dolara nakon što je on izgubio stipendiju. Ja sam taj dug plaćala, iako je novac on potrošio, i nikad od njega nisam tražila novac", ispričala je frustrirana djevojka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegov auto je koštao 6.000 dolara, a ja sam mu za njega posudila 2.500 dolara. Nikada nisam dobila ni novčića natrag, iako je rekao da će ga vratiti. Dvije godine sam plaćala sama sve račune nakon što je on ostao bez posla. I to sve sam mu spomenula i rekla da bi bilo pošteno da mu plaćam tržišnu cijenu sobe. Živimo na jugu i to je 500 do 650 dolara s uključenim režijama. Također sam od njega počela tražiti da plati polovicu računa za veterinara jer jedna od naših mačaka ima dijabetes", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nemoj se udati za tog klauna'

Djevojka je dalje rekla da je njen zaručnik to sve prihvatio "poput šampiona", no da zna da je on pod stresom i tužan što uopće tako razgovaraju.

"Osjećam se krivom jer nikada nisam očekivala da mi vrati novac koji sam na njega potrošila. No, kad mi je predložio predbračni ugovor rastužila sam se i onda sam sastavila popis svojih troškova na njega i to ga je povrijedilo. Jesam li otišla predaleko?", priupitala je djevojka.

Mnogi su je uvjeravali da nije u krivu, a neki su, pak, primijetili da postoji veći problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je tvoj zahtjev bio potpuno razuman. Ako želi predbračni ugovor, prvo morate poravnati račune. Ne razumijem kako očekuje da se ne uvrijediš predbračnim ugovorom, a istovremeno ga je povrijedio tvoj zahtjev za onim što ti duguje", napisala je jedna žena.

"Nemoj se udati za tog klauna. Ostat ćeš bez svega, bez obzira na predbračni ugovor", "Zaista si zaručena za njega? Za istu osobu koja te financijski iskoristila i za to ne mari. Uzmi tih 900 dolara koje mu mjesečno moraš davati i nađi dobrog savjetnika. Neka to budu jako, jako duge zaruke dok ne razmisliš što dalje napraviti", samo su neki od komentara.