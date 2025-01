Predstavila se u prijateljevo ime na aplikaciji za spojeve, iznenadio je razvoj događaja

Online sastanci otvorili su cijeli novi svijet mogućnosti za one koji žele pronaći ljubav, ali muškarci se ponekad žale da imaju manje sreće u tom svijetu od žena. Smatraju da je 'igra unaprijed namještena'. Žene se uglavnom ne slažu s tim tvrdnjama, pa je građevinska inženjerka Joanna, koja se na društvenim mrežama naziva @ok.jo.anna, odlučila preuzeti kontrolu nad online profilom za spojeve svog prijatelja kako bi dokazala da to nije tako, no ostala je zapanjena onim što je otkrila.

Joanna je u videu na TikToku objasnila da se njezin prijatelj, kojeg je nazvala Pete, žalio da je pronalaženje ljubavi na internetu ''nevjerojatno teško''. Detaljno je opisala njegove dileme i komentirala: "Pomislila sam, Pete, mora da radiš nešto krivo. Tako sam mu i rekla. Zato mi je dopustio da otvorim profil za njega i sama upravljam njime.''

Nakon što je na aplikaciji za spojeve provela samo 72 sata predstavljajući se kao njezin prijatelj Pete otkrila je da je već spremna odustati. "Bila sam virtualni muškarac tri dana i nikada se nisam osjećala ovako loše u vezi sebe", rekla je. ''Osjećam se kao je***i gubitnik koji pokušava natjerati te djevojke da me zavole i počinjem mrziti žene. Pete ima otprilike šesticu, ali ja sam toliko očajna da prihvaćam i dvojke i trojke, ali čak i one ne žele uzvratiti osjećaje meni tj. Peteu.''

Dodala je i kako njezin prijatelj za sebe misli da je ''četvorka, pa je bio jako zadovoljan šesticom''. Imala je potrebu objasniti to svima koji su pomislili kako je bila malo oštra kada je ocjenjivala njegovu privlačnost.

U drugom isječku podijelila je neke snimke zaslona razgovora koje je vodila sa ženama dok se pretvarala da je Pete i koji nisu išli u baš dobrom smjeru. U osnovi, žene bi se slagale s njim i razmijenile nekoliko poruka, ali ubrzo bi odustale od daljnje komunikacije.

Za to su mogle biti zaslužne Joannine tehnike flerta ili, prema mišljenju nekih korisnika društvenih medija, nedostatak istih. No bez obzira na sve, ovo je TikTokericu iz Houstona dovelo do otrežnjujuće spoznaje da dečkima nije tako lako izlaziti na online spojeve kao što je ona mislila.

I nije bila jedina, mnoge su žene ostale iznenađene rezultatima ovog Joanninog mini eksperimenta, dok je većina muškaraca izjavila kako ih to uopće ne iznenađuje.

