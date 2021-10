Djevojka je završila u bolnici jer joj je njezin dečko djevac težak 180 kilograma tijekom prvog seksa gurnuo glavu kroz zid, piše LadBible.

U TLC-jevoj emisiji "Sex Sent Me to the ER" ("Seks me poslao na hitnu pomoć"), muškarac imena Gregg tvrdi da je bio preuzbuđen dok je gubio nevinost s djevojkom Jennifer.

"Htio sam se iskazati. Gurao sam joj glavu uza zid. Dakle, mojih 180 kilograma naposljetku je gurnulo njezinu glavu kroz tanki zid od knaufa", opisao je Gregg u epizodi.

"Knauf je posvuda po njezinom licu, oči zatvorene, dlanovi ispruženi, no nije se micala. Moja prva reakcija bila je da sam ju ubio. To je bio moj prvi seks i nekoga sam ubio", dodao je.

Iako je glavom probila zid, Jennifer se probudila nedugo nakon toga i, začuđujuće, upitala dečka "zašto je stao". Gregg je vjerojatno i htio nastaviti, no pomislio je kako bi bilo dobro da ju odvede u bolnicu na pregled.

Srećom, liječnici su utvrdili kako nije pretrpjela ozljede opasne po mozak i otpustili su ju kući.