Ukrajinska izbjeglica Sofija Karkadim (22) bila je u vezi s Britancem Tonyjem Garnettom (30), kojeg je zavela pred nosom njegove partnerice kad se uselila u njihov dom, no sada je ipak odlučila prekinuti šutnju o srceparajućem razlazu s ljubavnikom.

Povratak u Ukrajinu nakon ljubavne drame

Sofija Karkadim bila je toliko slomljena nakon što ju je bešćutni Tony Garnett napustio da je odlučila napustiti Veliku Britaniju te se vratiti u Kijev, piše The Sun.

Sofija je uhvatila let iz zračne luke Manchester za Poljsku, a zatim će se vratiti svojoj obitelji u Ukrajinu.

“Vraćam se u Ukrajinu zbog situacije sa mnom i Tonyjem ovdje u Engleskoj. Potrebna mi je podrška obitelji, nisam ih vidjela šest mjeseci. Moram ići zbog sebe i brinuti se o sebi. Također, moja je baka nedavno proslavila 70. rođendan i želim ih sve vidjeti. Živjela sam u hostelu i nisam imala plan za sljedeću fazu pa moram kući", ispričala je Sofija.

“Imam pomiješane osjećaje o vremenu provedenom u Engleskoj. Bilo je puno dobrih stvari, ali postalo mi je jako teško i nisam očekivala silne reakcije javnosti, ali ostavila sam vrlo dobar dojam. Jako sam zahvalan svima na načinu na koji su bili spremni pomoći meni i drugim ljudima iz Ukrajine nakon rata. Bilo je puno ljubaznosti", dodala je.

“Nisam mislila da će biti tako velikodušni. Bilo je stvarno lijepo. Nemam pojma što mi sada donosi budućnost. Provest ću vrijeme sa svojom obitelji i prijateljima i onda ću odlučiti o sljedećoj fazi svog života.

Tony ju je odvezao na aerodrom i prekinuo vezu

Mnogi su Sofiju i Tonyja prepoznali iz medija, gotovo svi u Engleskoj su znali za njihovu ljubavnu priču.

"Ugledao sam njega, a zatim i nju kad su ušli u isti lift kao i ja. Pitao sam ih jesu li ponovno zajedno, a oni su rekli: Ne. Tony me je pitao: Jesi li onda čitao o nama? Odgovorio sam: Nisu li svi?, on je djelovao zadovoljno sobom, kao da je slavna osoba. Tada joj je rekao da ne razgovara s novinarima te da će on to riješiti", ispričao je slučajni prolaznik koji je naišao na par na aerodromu.

Tony je bio u vezi sa Sofijom gotovo pet mjeseci do dana nakon što ju je preuzeo iz zračne luke Manchester kada je stigla u Veliku Britaniju nakon bijega od rata. Prijavio se na Vladinu shemu zbrinjavanja izbjeglica, ali smatrao je da je proces prijave prespor i umjesto toga ponudio je Sofiji dati dom nakon povezivanja na Facebooku.

Bila je njegova kućna robinja

Kad je Sofija stigla u Bradford, gotovo su odmah nastale napetosti s njegovom desetogodišnjom partnericom Lornom. Tony je premjestio svoju kćer iz njezine sobe u krevet na kat s njezinom trogodišnjom sestrom kako bi napravio mjesta, unatoč Lorninim prigovorima.

Lorna je tada užasnuto gledala kako je njezin partner počeo flertovati sa Sofijom.

Inače, Tony govori slovački, koji je sličan ukrajinskom, pa bi on i Sofija razgovarali na jeziku koji Lorna nije mogla razumjeti. Ostali bi dokasna zajedno gledati televiziju nakon što bi Lorna otišla spavati, zajedno su išli u teretanu, a Sofiia je tada počela i kuhati za njega.

Za nekoliko dana njihov flert se intenzivirao i nakon deset dana Lorna je pukla i zamolila Sofiju da ode. Bila je zapanjena kada je Tony rekao: "Ako ona ide, idem i ja." Odselili su se i neko vrijeme ostali s njegovim roditeljima prije nego što su dobili vlastiti stan.

Ali četiri mjeseca kasnije Tony je ostavio Sofiju ostavivši je bez novca u hostelu. Prošli je tjedan Sofija za The Sun rekla kako se prema njoj ponašao kao prema kućnoj robinji tako da nije ni prstom mrdnuo dok je ona kuhala i čistila.

IT menadžerica Sofija bila je rastrgana između ostanka u Engleskoj i odlaska kući. Očajnički je željela stvoriti novi život za sebe u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali ju je njezina zabrinuta obitelj molila da se vrati, što je na kraju prevagnulo da se vrati kući.