Tony Garnett (30) ostavio je svoju partnericu Lornu Garnett (28) nakon desetljeća veze zbog ukrajinske izbjeglice Sofije Karkadym (22), samo 10 dana nakon što je stigla u njihov dom u Bradfordu.

Ukrajinka Sofija se zaljubila u Tonyja, oca dvoje djece, a zajedno su se odselili nakon samo 10 dana kako bi započeli novi zajednički život, ali Tony je u intervjuu rekao: "Završio sam 100 posto s njom. Završili smo kao par." Samo četiri mjeseca kasnije, zaštitar tvrdi da je prekinuo sa Sofijom i izbacio je iz njihove iznajmljene kuće, nakon što ju je optužio da ne podnosi alkohol, da je nožem oštetila zid i htjela poremetiti njegov odnos s njegove dvije kćeri.

Bivša žena Britanca koji ju je ostavio zbog ukrajinske izbjeglice, koju su primili u svoj dom nakon Putinove invazije, odbacila je mogućnost ponovnog zajedničkog života s njim te je rekla da je znala da će to završiti katastrofalno.

Bivša žena ga više ne treba

Lorna, majka Tonyjeve dvoje djece, sada je rekla svojim prijateljima da je znala da će to završiti kao katastrofa za njih, ali bila je iznenađena što se to dogodilo tako brzo.

O Tonyju ne može javno govoriti zbog sudskog postupka, no The Sun je objavio da je prijateljima rekla da ga neće primiti natrag ni za milijun godina. Rekla je: "Odbacio je toliko toga. Ne može me vidjeti zbog zabrane prilaska i nije viđao djecu, ali teško je imati suosjećanje."

Prijatelj je navodno rekao da je Lorna bila povrijeđena Tonyjevim postupcima, ali je ostala jaka i usredotočena na djecu.

Napustio je Ukrajinku

U ekskluzivnom intervjuu za MailOnline, Tony je otkrio: "S njom sam 100 posto završio. Završili smo kao par."

Tony je tvrdio da je stvar došla do vrhunca kada su u subotu navečer kada su slavili njegov 30. rođendan u svom domu u Bradfordu, West Yorkshire. Rekao je da je na kraju pozvao policiju nakon što je Sofija oštetila zid, što je dovelo do toga da su policajci došli na adresu. Tony je rekao kako mu je dojadilo njezino iracionalno ponašanje tijekom četiri i pol mjeseca koliko su bili zajedno. Rekao je: "Ne mogu više podnijeti njezino zlostavljanje i ljutnju."

"Ostavio sam Lornu i svoje dvoje djece zbog nje i uložio sam sve dodatne napore kako bih joj pomogao da ostanemo zajedno. Toliko sam se trudio da ova veza uspije. Znao sam da ćemo izgledati kao kreteni ako prekinemo jer imamo medijsku pažnju na televiziji i internetu. Također mi je bilo iskreno žao nje. Napustila je svoj dom i svoju zemlju koja je bila u ratu i nikoga ovdje nije poznavala. Da, osjećao sam i mislio sam da sam zaljubljen u nju, ali postoji njezina strana s kojom se jednostavno više ne mogu nositi. Postaje ljuta i agresivna", rekao je.

Zatim je ispričao što se dogodilo: "U subotu navečer je uzela nož i nekoliko puta ubola zid. Stvarno me to prestrašilo i nisam imao drugog izbora nego pozvati policiju. To me nimalo ne veseli, ali bio sam zabrinut za svoju sigurnost."

Svađa se dogodila kada su ukrajinske izbjeglice Sofiia Rastorhuieva i njezin dečko Illia Tronevych boravili s parom. Preselili su se k Tonyju i Sofiji nakon što je vidio njihov očajnički apel na Facebooku, tražeći smještaj.

Donio je krivu odluku

Tony je dodao: "Pogriješio sam upustivši se u vezu sa Sofijom. Kao što sam već rekao, moja veza s Lornom je već bila gotova i bio sam stvarno nesretan, ali ovo nije bila prava stvar za mene. Pokušao sam joj pomoći, stvarno jesam. Nisam je napustio i čak sam slao poruke njezinoj majci da mi pomogne uz pomoć Google prevoditelja. Možda pati od PTSP-a, ali ona je iz Kijeva gdje nije bilo puno rata."

"Nadam se da će pronaći sigurno mjesto za život i da je na sretnijem mjestu, ali ona nije za mene", zaključio je.

Tony, koji je bio izložen zlostavljanju na internetu zbog svoje veze sa Sofijom, rekao je da će uskoro tražiti novi dom i da će se oprostiti od ostalih ukrajinskih izbjeglica. Rekao je da mu je Sofiia poslala puno poruka od prekida, u kojima mu je pisala da ga voli te ga molila za pomirenje, ali joj je on rekao da ju ne želi natrag te da joj je već davao priliku za prilikom.

Tony ju je optužio da mu je uništila 30. rođendan. Tvrdi da joj je rekao da će se obratiti lokalnom vijeću i Ministarstvu unutarnjih poslova kako bi je pokušao ponovno smjestiti.

Bivši par prihvatio Ukrajinku

Tony i Lorna prvi put su prihvatili Sofiju nakon što su se prijavili da budu dio Vladinog projekta za izbjeglice jer su željeli pomoći ljudima koji bježe iz ratom razorene Ukrajine, ali Tony je postao nestrpljiv jer je taj proces dugo trajao pa se pridružio grupama na Facebooku u kojima su Ukrajinci tražili sponzore. Stupio je u kontakt sa Sofijom preko jedne grupe i ona je stigla u Ujedinjeno Kraljevstvo 4. svibnja te došla živjeti u Bradford s njim i Lornom i njihovim kćerima od tri i šest godina.

Tony je rekao kako su 'kliknuli' i odmah se jako dobro složili, dijelom i zato što je on znao pričati slovački koji je sličan ukrajinskom. Njih dvoje su počeli čavrljati na jeziku koji Lorna nije razumjela, ostajali su budni i gledali televiziju nakon što je Lorna otišla u krevet, a i redovito su išli zajedno u teretanu. Oboje su rekli da, iako su se sjajno slagali u to vrijeme, nije bilo ništa više od toga. No, na kraju su pronašli izgovore kako bi se dodirivali pa su stvari postale napete u kući.

Tony je rekao da bi se vraćao kući na Sofijin ručak, a ona bi mu rekla da je Lorna sretna što ga ima.

Odbacio je svoju obitelj

Lorna je bila ljuta zbog situacije te je na kraju zamolila Sofiju da napusti njihov obiteljski dom samo deset dana nakon što je stigla, no, šokirala se kad joj je Tony rekao: "Ako ona ide, idem i ja."

Novi se par na kraju preselio k Tonyjevim roditeljima prije nego što je pronašao vlastiti stan i započeo proces podnošenja zahtjeva za trajnu vizu za Sofiju. Tony je tada rekao: "Tako mi je žao zbog onoga kroz što Lorna prolazi, ovo nije bila njezina krivnja i nije ništa loše učinila." Sofija je dodala: "Čim sam ga vidjela, svidio mi se. Bilo je to vrlo brzo, ali ovo je naša ljubavna priča. Znam da će ljudi misliti loše o meni, ali događa se. Vidjela sam koliko je Tony nesretan."

Par je kasnije pričao o svojim željama da se vjenčaju i imati vlastitu djecu, nakon što se Tonyju poništi vazektomija, a Tony je rekao: "Želim zaprositi ovu lijepu damu." Sofija je dodala: "Planiramo zajednički život. Želim biti majka, želim imati djecu. Ja sam mlada žena pa to može pričekati nekoliko godina i nadam se da će Tonyju uspjeti promijeniti vazektomiju kako bismo zajedno mogli imati obitelj."

Tony je također govorio da je njegova veza s Lornom već bila pri kraju prije nego što je upoznao Sofiju, a jedna od Lorninih prijateljica je još u svibnju ispričala kako je samohrana mama shrvana, piše DailyMail.