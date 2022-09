"Također mi je bilo iskreno žao nje. Napustila je svoj dom i svoju zemlju koja je bila u ratu i nikoga ovdje nije poznavala. Da, osjećao sam i mislio sam da sam zaljubljen u nju, ali postoji njezina strana s kojom se jednostavno više ne mogu nositi. Postaje ljuta i agresivna. U subotu navečer je uzela nož i nekoliko puta ubola zid. Stvarno me to prestrašilo i nisam imao izbora nego pozvati policiju. To me nimalo ne veseli, ali bio sam zabrinut za svoju sigurnost", objasnio je.