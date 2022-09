Ukrajinska izbjeglica Sofija Karkadim (22) koju je odbacio njen britanski ljubavnik Tony Garnett (30), kojeg je zavela pred nosom njegove partnerice kad se uselila u njihov dom prekinula je šutnju o srceparajućem razlazu, piše Daily Mail.

Sofija kaže da je shrvana nakon što je otac dvoje djece Tony prekinuo njihovu četveromjesečnu vezu i nakon svog uhićenja jer je pokušala nogom razvaliti vrata njihove unajmljene kuće i vrištala "Tony, volim te".

"Izgubljena sam. Slomljena sam srca i još uvijek gajim osjećaje prema Tonyju. Ovdje nemam nikoga. Bez doma sam i bez novca. Ja nemam prijatelja. Trenutno živim na odvratnom mjestu u koje me policija strpala u Bradfordu", rekla je Sofija ekskluzivno za MailOnline.

Još je kazala i da ju je policija upozorila da ne kontaktira Tonyja, bilo telefonom, porukama ili osobno, i ako prekrši te uvjete, bit će ponovno uhićena i optužena.

Bila je jako uzrujana

Plavokosu IT menadžericu policija je već dva puta privela te ju je osumnjičila za prisilno i kontrolirajuće ponašanje. Posljednji put su je priveli sinoć ispred Tonyjeve unajmljene kuće u Bradfordu.

On je sugerirao policiji da ne podiže optužnicu nakon što je Sofija navodno nogom razbila ulazna vrata njegove kuće i počela vrištati.

Sofija je još kazala: "Nikad nisam povrijedila Tonyja. Nikad ga nisam napala. Bila sam jako uzrujana zbog nečega u vezi s njegovom partnericom, Lornom i njihovom djecom. Ali obećao je da će paziti na mene i učiniti da sve bude u redu".

"Namjeravali smo se vjenčati, ali znala sam da više ne može imati djecu (imao je vazektomiju koju je rekao da će poništiti) i mislila sam da bismo mogli imati djecu za pet ili šest godina. Ali sada ne znam što da radim. Vjerojatno ću se vratiti u Ukrajinu. Jako sam uzrujana."

'Prekinuo je sa mnom preko poruke'

"Sanjala sam svoj život s Tonyjem. Ne razumijem kako se to dogodilo. Nije mi dopustio da uđem u vlastitu kuću i dvaput me dao uhititi jer sam htjela nasamo razgovarati s njim. Prekinuo je sa mnom preko poruke i izbacio me na ulicu i nije ga briga gdje sam i jesam li na sigurnom. On pokazuje potpuno drugačije lice od onoga što je pokazivao prije. Tony kaže da želi pomoći ljudima, ali ne mari za svoju djevojku i upravo me izbacio".

Sofija je rekla da se incident s nožem, za koji je Tony rekao da ga je prestrašio, dogodio prije dva mjeseca te da on čak tada nije bio u kući. Rekao je policiji da se incident s nožem dogodio tijekom vikenda. Sofija je, pak, priznala da je zabila nož u zid.

"Samo sam bila ljuta zbog situacije s njegovom suprugom (partnericom i majkom njegovih dviju kćeri). Činilo se da ga nije briga za nas, za našu budućnost, uvijek je govorio o svojoj djeci. On je sje*** našu vezu."

Sofija je otkrila da je pobjegla iz Ukrajine, nakon što je bila u nasilnoj vezi. Bivši dečko joj je slomio čeljust. Ona kaže da nije sigurna hoće li se moći vratiti u Ukrajinu dok traje rat s Rusijom.

Policija ju je pronašla u grmlju

Podsjetimo, na Twitteru se jučer pojavila snimka trenutka kada je Sofija, koju je izbacio njen britanski ljubavnik Tony, uhićena nakon što je navodno pokušala nogom razvaliti ulazna vrata stana dok je vikala "Volim te, Tony!".

Pozvana je policija koja je Sofiju pronašla u grmlju nakon što je očajnički pokušala ponovno pridobiti ljubav zaštitara Tonyja.

Ali Tony, koji je dospio na naslovnice medija kada je ostavio svoju partnericu i djecu zbog Sofije nakon što su je primili u svoj obiteljski dom kada je izbio rat u Ukrajini, odbio je otvoriti vrata.

Policija je navodno rekla Sofiji da se drži podalje od bivšeg partnera nakon što je Tony pozvao policajce zbog prethodne svađe u subotu navečer kada joj je rekao da je njihova četveromjesečna veza gotova.