Jedna djevojka se našla u neugodnoj situaciji kad je ona kao ateist prisustvovala ručku s dečkom koji je vjernik i njegovim roditeljima. Dok su se svi križali prije jela, ona se nije jer je ateist zbog čega je osjećala nelagodu.

Nakon tih situacija ju je mučilo to pa je odlučila potražiti savjet na Redditu te je korisnicima Reddita napisala: "Trebaju li se ateisti prekrižiti prije jela na ručku kod vjernika? Konkretan primjer, s dečkom sam već neko vrijeme i on i njegovi su vjernici, ja nisam i oni to znaju. Dođem na ručak, oni se prekriže prije jela, ja sjedim i ne znam što da radim sa sobom. Nekad se prekrižim, nekad ne. Pitala sam dečka, on je rekao da je svejedno. Pitala sam mamu, mama kaže da se prekrižim jer je to 'pristojno'. Je li nepristojno ako se ne prekrižim? Meni to ništa ne znači i samo se osjećam loše kad to radim. Vjernici, što vi mislite?"

Savjeti ateista

Javilo joj se mnogo ateista koji su joj davali savjete: "Nisam vjernik i ponekad se prekrižim iz stare navike, ali najčešće ne (npr. kad ulazim u crkvu i tijekom nekog obreda), već dostojanstveno stojim i šutim. Nemoj početi oštriti nož i vilicu prije nego se oni prekriže i okej si. U slučaju da te nešto pitaju, možeš odgovoriti da je to tvoja osobna stvar i to je to. Ako netko to ne poštuje onda imaš veći problem od križanja jer ta osoba neće poštivati nijedan drugi tvoj stav s kojim se malo više ne slažu i to je jedina stvar na koju trebaš obratiti pozornost u bilo kojoj sličnoj situaciji. S te strane je dobro da ti dečko govori da je svejedno, tj.da ne pokušava forsirati sa 'što te košta prekrižiti se?', itd. Može se poštivati tuđe običaje i biti dostojanstven u nekoj situaciji bez da preuzimamo te običaje, uostalom to radimo posvuda, kad itko i od vjernika npr. na nekom putu uđe u džamiju, ne padne mu na pamet pasti na pod i početi se klanjati."

"Bio sam više puta kod rodbine na ručku, jednom je bio i njihov svećenik, bila je molitva i sve to. Rodbina se normalno izmolila i sve, moja obitelj i ja nismo. Nije bilo problema jer se znalo da nismo vjernici. Kod nekih drugih bi to mogao biti problem", odgovorio joj je jedan muškarac.

Još jedan ateist joj je objasnio: "Ja mislim da ne, ako njima to smeta, onda su oličje klasičnih zadrtih katolika koji tjeraju po svome. Da sam katolik, a da znam da ti nisi, meni bi iskreno smetalo tvoje križanje jer znam da to radiš, a ne vjeruješ u to, što je po meni puno gore."

"Ne, nego je vrijeme da vjernici prihvate ideju da ne žive svi ljudi na isti način i postoje različitosti i ne shvaćaju to osobno jer doslovno ne može biti dalje od toga", poručio je još jedan ateist.

Dobila je još jedan savjet: "Ateist sam i ne križam se na slavljima ili zajedničkim ručkovima."

Ne mora se križati

Većina joj je poručila da se ne mora križati: "Isto kao što muslimana ne bi tražili da se prekriži, nemaš se ni ti potrebe križati iz neke 'pristojnosti'."

"Ja sam vjernik i sto posto se ne moraš križati prije jela (ni inače) ako nisi vjernik. Normalni ljudi koji su vjernici te nikada ne bi trebali za to ni krivo pogledati, a kamoli prigovoriti. Koliko sam shvatio, obitelj od tvog dečka i je takva, tako da nemaš problema. Ako ti netko za to krene prigovarati, pljeska odmah", rekao joj je jedan vjernik.

I drugi su joj rekli da se ne mora križati: "Naravno da ne moraš i ako su normalni, neće te osuđivati, a s druge strane, to je pola sekunde mahanja rukom, tako da ako hoćeš ili se 'pristojnije' osjećaš, ne vidim razlog zašto ne, iako ti to ne znači ništa. Uglavnom po meni je potpuno svejedno."

"Ja sam vjernik i ne prekrižim se nikad", poručio je drugi vjernik.

‘Budi ono što jesi’

Uvijek je najvažnije biti svoj pa su joj neki poručili: "Ne trebaš se križati, trebaš biti ono što jesi i ispoštovati druge koji su vjernici tako da ne uvrijediš njihovu vjeru. Isto tako se očekuje da oni ispoštuju tebe i ne nameću ti svoje. Ista stvar bi bila da je npr. musliman došao na katoličku večer ili obrnuto. Musliman ne treba raditi što rade katolici ili katolik što rade muslimani. Bitno je samo uzajamno poštovanje i razumijevanje. Neki dan sam bio na katoličkom sprovodu na kojem je bio musliman, katolici su molili i križali se, on nije. Mirno je i dostojanstveno stajao, odradio sućut i pošao kući. Nikome nije bilo čudno. Budi što jesi, ne srami se toga, poštuj tuđe, ali i sebe. To je to!"

"Prekriži li se on kod tebe na ručku? Ako ne, onda je i on fejk. Ako se prekriži, onda mu svaka čast. Ti bi trebala po vlastitoj savjesti postupiti. Sve što radiš na silu nema smisla", rekla joj je jedna žena.