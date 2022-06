Muškarac koji je htio zadržati svoju anonimnost otvorio se o temi koja ga je itekako mučila, a ona se veže za broj seksualnih partnera njegove potencijalne djevojke. Naime, on se dugo dopisivao s jednom djevojkom preko interneta i odlučili su otići na spoj. Sve je navodno prošlo i više nego dobro pa su nastavili dopisivanje, no jedne večeri je razgovor eskalirao...

Malo mu je prisjeo razgovor o seksu

Zbog saznanja o seksualnoj prošlosti djevojke koja mu se sviđa, muškarac je ostalo malo izbezumljen i sumnjičav.

"Ona je bila puno seksualno aktivnija od mene i ne osjećam da se mogu natjecati s njom. Sada se brinem da će misliti da sam neiskusan i da će mi se rugati u krevetu", rekao je za The Sun preplašeni muškarac od 38 godina.

"Ona ima 36 godina i pašemo si, razgovaramo na internetu nekoliko mjeseci i bili smo na jednom spoju. Poljubili smo se i nadao sam se da bismo uskoro mogli završiti u spavaćoj sobi, pa sam naš kasnonoćni razgovor prebacio na priču o prošlim seksualnim iskustvima", ispričao je.

"Priznala je da je imala puno ljubavnika, a jednom je, na fakultetu, čak sudjelovala u trojki. To nije nešto čime se ponosi i kaže da nema želju to ponoviti", kazao je muškarac kojem je u jednu ruku bilo drago što je djevojka iskrena, no u drugu ruku je bio šokiran njezinim priznanjem. "Ne mogu prestati razmišljati o tome. Osjećam se pomalo tužno", priznao je.

Treba li govoriti o bivšima?

Stručnjakinja za muško-ženske odnose rekla je muškarcu što misli o njegovoj situaciji.

"Saznati o prošlim ljubavnicima novog partnera nije uvijek dobra ideja. Možda se osjećaš tužno jer žališ što nisi više eksperimentirao. Ili si možda razočaran što je to učinila, iako te na nekoj razini ta ideja uzbuđuje", poručila mu je stručnjakinja te dodala: "Valja se podsjetiti da je dobar seks samo kemija i komunikacija. Ako joj se sviđaš, neće te uspoređivati ​​s drugima."