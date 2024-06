Danyelle Noble (33) plesačica je iz SAD-a koja za sebe tvrdi da je djevica. Nedavno je otkrila da traži 12 stvari od muškarca prije nego što izgubi nevinost, piše LADbible.

Danyelle je rekla da će ostati sama i u celibatu sve dok ne pronađe pravu osobu. Priznala je da joj je bilo neugodno reći ljudima da je djevica, ali je na kraju shvatila da nema ništa loše u tome. Kazala je da mnogi dečki zapravo poštuju činjenicu da je jako izbirljiva i da zna što želi.

"Imam visoke standarde. Nisam ovdje da izlazim i samo spavam s dečkima. Mnogi moji prijatelji koriste aplikacije za spojeve i idu kući s tipom prve večeri, ali to jednostavno nisam ja", objasnila je Danyelle.

"Nisam netko tko ide s nekim na spoj i vraća se u njegovu kuću da spava s njim. U godinama sam da znam kada pronađem pravu osobu, da će to biti vrijedno toga. Već dugo nisam imala dečka i navikla sam se. Zbog toga sam stvarno mnogo toga naučila o sebi", ispričala je.

Danyelle je rekla da dečkima odmah na prvom spoju kaže da je djevica i jednostavno ode ako im to smeta. "Ne želim završiti s nekim od koga ću se kasnije razvesti jer su se moji roditelji razveli prije vjerojatno deset godina, pa mislim da je to jako utjecalo na to što sam sama", dodala je.

12 pravila za frajera kojem će dati nevinost

Da bi se osjećala ugodno kako bi spavala s nekim, muškarci koje Danyelle viđa moraju ispuniti sljedećih 12 zahtjeva:

Obiteljski orijentiran,

2. Originalan,

3. Dobrog srca,

4. Viši od nje,

5. Atletske građe,

6. Voli putovati,

7. Voli biti vani i u prirodi,

8. Smion,

9. Prije nije bio u braku,

10. Ima smisla za humor,

11. Stabilnost,

12. Poštuje me.

Ne može pronaći partnera u Americi

"Iskreno, ponekad mislim da mi je bolje da sam sama jer si sve mogu priuštiti. Ne treba mi netko da me veže", priznala je Danyelle.

"Želim se skrasiti, ali samo želim biti sigurna da, kad pronađem pravu osobu, da ima iste vrijednosti kao ja, da zna što želi u životu i da radi sve one zabavne stvari koje ja želim raditi. Ne želim se skrasiti samo da bih se skrasila", istaknula je.

"Osjećam da je moj muškarac u drugoj zemlji, a ne u Americi, gdje ne mogu pronaći partnera. Ali znam da Bog ima plan. Nastavit ću raditi sve što volim. I kada budem sigurna da sam upoznala onog pravog, kliknut ćemo, i on će biti taj, i bit će mi tako drago što sam toliko dugo čekala da nađem svog muškarca", otkrila je Danyelle.

