Mladi par od 17 godina se redovito seksa i koriste zaštitu, ali ovog puta su se oboje uplašili jer je cura u bolovima i jer povraća. Dalmatinac je u panici pitao korisnike Reddita postoji li mogućnost da je cura trudna.

Na društvenoj mreži im je napisao: "Kolike su šanse da zatrudni? Bože pomozi, kresnuo san malu prije 8 dana, taman dan poslije njezine menge, koristio sam kondom, nisam svršio u kondom, a sad se ona žali da je boli drob i da je povratila par puta. Na netu ne nalazim ništa pametnog, a ludim, imamo 17 i ne možemo ga uzdržavati, panika me hvata. Uvijek pazim na to, ali koje su šanse da mi je nešto ostalo na prstu pa završilo dolje dok sam trljao ili nešto tako? Je li ima itko kakvih iskustava? Za baby test mi je rečeno da ga treba napraviti par dana prije nego što treba dobiti sljedeću mengu."

Nema šanse da je trudna

Jedan muškarac ga je pitao: "Koliko je prošlo od odnosa? Šanse da je trudna su skoro pa nikakve, pogotovo ako si koristio kondom, svršio van i imali ste odnos dan nakon njezine menstruacije", na što mu je mladić odgovorio: "Prošli ponedjeljak je bilo, prije 8 dana." Muškarac mu je odgovorio: "Ok, znači zadnji dan menge je nedjelja, što znači da joj menstruacija još ne može ni kasniti, tako da je moje mišljenje da je pojela nešto pokvareno ili miješala Nutellu i ajvar i zato joj se povraća."

Drugi stariji muškarac mu je odlučio sve objasniti: "Ja sam još gluplji što ću ti ovo objasniti jer vjerojatno trolaš, ali hajde, možda se ne zajeb... Koristili ste kondome koji su 95%+ sigurni od neželjene trudnoće. I da je kondom bio puknut i oštećen, opet se ne bi ništa dogodilo jer nisi svršio. (I ako kažu da je moguće zatrudnjeti od predsjemene tekućine, ali jako su male šanse). Nakon završetka menstruacije, žena jako teško može zatrudnjeti i jako su male šanse za trudnoću ako svršiš u nju. I da je kojim čudom kondom puknuo, ti svršio, plod se uhvatio i stvarno došlo do procesa trudnoće, ne bi ona za par dana dobila simptome trudnoće. Klinci ste, dižete paniku zbog ničega, takav sam i ja bio, ne bih jeo po 3 dana i bio bih na iglama. Smirite se, pogledajte samo činjenice koje su potrebne da se zatrudni i to je to. Pamet u glavu. P.S. Ako stvarno zatrudni - tvoje ime you are not the father."

"Šanse su gotovo nikakve, ali hajmo izračunati okvirno da te utješim. Kondomi su efektivni u cca 98 posto slučajeva, odnosno imaju 2 posto šanse da zakažu AKO se pravilno koriste. (Moraš imati na umu da proizvođači kondoma računaju da ćeš u njih ejakulirati pa je zapravo efektivnost još veća, ali hajmo se ovog držati). Pull out metoda je malo teže za izračunati, ali efektivna je u cca 78 posto slučajeva, odnosno, ima 22 posto da zakaže. Ako, dakle, koristiš obje metode (kao ti u ovom slučaju) šansa za trudnoću je sljedeća - (0.02)X(0.22) = 0.0044 = 0.4 posto. Znači, sjedi, šuti, uživaj", objasnio mu je treći muškarac.

Vladaju viroze

Postoji mogućnost da je sve stvar viroze: "Vlada crijevna viroza, nakon 8 dana nemaš simptome trudnoće. Chill. Bila sam trudna dva puta i nijednom nisam imala neki pokazatelj trudnoće prije trećeg tjedna."

"A da nije možda nešto pokvareno pojela?", pitala ga je druga žena.

'Nemojte se razmnožavati'

Starije osobe su bile iznenađene njihovim lošim informiranjem: "Ako ne znaš osnove biologije i ovakva pitanja postavljaš online, molim te nemoj nikad ni imati djecu."

Još jedna osoba se složila i dodala: "Molim te, nemoj se nikada razmnožavati. Ti si u rangu ministra Filipovića (ne znam kako se zove, lol)."

Mladima je potrebna edukacija

Mnogi su zaključili da je potrebna hitna edukacija: "Postavljaš pitanja kao moja bivša kad smo bili srednja pa je mislila da se može zatrudnjeti ako se navlažimo, a ona sjedi na meni dok smo u odjeći. Također je čitala da je neka cura zatrudnjela jer je samo o tome razmišljala. Sve to navelo ju je da se obrati liječniku uz pitanja može li se zatrudnjeti preko odjeće, na što joj je ovaj samo rekao "Educirajte se."

"Na netu ne nalaziš ništa pametno? Možda da otvorite knjigu iz biologije i ti i mala skupa. Još gore od toga što ti ne znaš je li može ostati trudna je to što ti mala koja je žensko ne zna osnove menstrualnog ciklusa. Strašno. I cijeli jeb... internet i sve moguće informacije na njemu, i opet niste u stanju doći do odgovora, nevjerojatno", poručio mu je šokiran muškarac.