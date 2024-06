Mina iz Beograda, koja studira u Londonu, u nedavnom videu je ispričala što joj se dogodilo kad je otišla na spoj sa strancem te je otkrila zašto mu se zbog njegovog poteza više nikad nije javila.

"Ovo je priča o jednom dečku s kojim sam izašla ovdje u Londonu. Dečko je bio jako simpatičan, sladak, upoznali smo se preko jedne aplikacije. On je tada radio kao inženjer za Formulu 1, vrlo korektan momak, vidi se da ima novca. Dogovorili smo se da ćemo se vidjeti i ići na kavu. Kako neka mjesta ovdje funkcioniraju po principu da vi odete na šank, kažete što želite i onda to platite odmah, tako je bilo i u ovom kafiću. Tako ja dolazim do šanka i kažem: 'Ja ću cappuccino' i okrećem se njemu u stilu: ‘Što ti hoćeš?' ", ispričala je Mina.

'Moj balkanski mozak nije shvatio'

Zatim je objasnila što se dogodilo: "On samo ozbiljno stoji i kao: 'Ne, ne, samo ti uzmi.' Moj balkanski mozak nije shvatio o čemu se radi. Hajde da sam shvatila pa bi bilo manje neugodno, ali meni uopće nije dolazilo do mozga da on želi da svatko plati svoju kavu koja je bila 3-4 funte (oko 4 eura). Još ja kao: 'Ne, ne, reci što hoćeš?' A on jadan ne želi reći što je problem, nego kao: 'Samo ti naruči."

"Meni se u tom trenutku upali lampica da on ne želi platiti. U trenutku mi je došlo da mu kažem da mi samo objasni što želi, platit ću ja, zato što je to račun bio od 9-10 funti (oko 10 eura)", rekla je. Na kraju je svatko platio svoje, a nakon te noći više se nikada nisu čuli.

"Ovako je i u Amsterdamu, ali svi će vas voljeti kada zovete društvo na ručkove i pića jer mi Srbi to svagdje radimo", "Kako se boje za svoje novce, napustila bih ga odmah", "Koji blam s njegove strane", "Žena može u bilo kojem trenutku platiti svoju kavu, reći mu zbogom i otići uživati u njoj sama", glasili su neki od komentara.

