Potaknula lavinu komentara: Tražio je pauzu zbog njene bolesti, savjetovali su je da ga ostavi

Jedna se žena obratila za pomoć korisnicima na popularnoj internetskoj platformi Reddit nakon bolnog razgovora s dečkom, pitajući se je li "pauza" u vezi zapravo samo ublaženi način za konačan prekid. Njezina priča brzo je privukla pažnju i potaknula lavinu komentara podrške.

U svojoj objavi, žena je objasnila kako je njezin dečko predložio pauzu svega nekoliko sati prije dočeka nove godine, i to nedugo nakon što je ona provela noć u bolnici. Napisala je kako je trenutak za takav razgovor bio posebno okrutan jer se dogodio "neposredno prije novogodišnje večere s mojom obitelji".

Budućnost pod upitnikom zbog zdravstvenih problema

Prema njezinoj priči, dečko je otišao i korak dalje, priznavši kako ne može zamisliti budućnost s njom upravo zbog njezina zdravstvenog stanja. Navodno ga je brinulo kako bi se morao "brinuti za kuću i zamišljenu buduću djecu svaki put kad se ja ne osjećam dobro".

Ona je pojasnila kako, unatoč zdravstvenim izazovima, oni je nikada nisu spriječili da bude samostalna.

"Nemam najbolji imunitet, ali ni najgori", napisala je, naglašavajući kako je uvijek uspijevala obavljati sve dnevne obveze. Objasnila je da se svakog mjeseca nosi s teškim razdobljima, grčevima i migrenama, no čak i tada "nikad nisam izbjegavala poslove poput čišćenja za sobom i obavljanja uobičajenih stvari koje se moraju napraviti".

Također je podijelila kontekst nedavne bolesti koja je utjecala na njihove društvene planove. Nakon što je dobila "težak soj gripe" koji je aktivirao njezinu astmu iz djetinjstva, otkazali su nekoliko izlazaka, ali su i dalje provodili vrijeme zajedno kod kuće. "Družili smo se kod mene, gledali serije i mazili se", napisala je, objašnjavajući kako je njezin dečko iz prve ruke vidio koliko je bila bolesna. Unatoč tome, njegove sumnje u zajedničku budućnost su se, čini se, samo pojačale.

Ljubav pod uvjetom

Korisnica Reddita napisala je kako nije mogla prihvatiti ideju o pauzi nakon što je čula njegove stvarne brige.

"Nisam više mogla gledati na stvari na isti način nakon što je rekao da ne može zamisliti budućnost sa mnom", priznala je. Iako je njezin dečko ustrajao na tome da je voli i da se neće viđati s drugim djevojkama, osjećala je da njegove riječi dolaze s uvjetima. Imala je osjećaj da on vjeruje kako njihova veza "neće uspjeti, osim ako se ja magično ne oporavim od svih svojih zdravstvenih problema".

Ta spoznaja u njoj je probudila strah o tome što bi ostanak u takvoj vezi značio dugoročno. "Osjećam da bih živjela život u strahu od gorih, nekontroliranih zdravstvenih komplikacija", objasnila je.

Podrška je bila jednoglasna

Komentatori su velikom većinom podržali njezinu odluku. Jedna je osoba napisala kako je želja za pauzom nakon njezine hospitalizacije "u osnovi već bila uvod u prekid".

"Željeti pauzu odmah nakon što si hospitalizirana i otvoreno reći da ne može zamisliti budućnost s tobom zbog tvog zdravlja je u osnovi već uvod u prekid. Pokazao ti je točno koliko je njegova podrška uvjetovana i nisi u krivu što si mu povjerovala", glasio je jedan od komentara s najviše podrške, prenosi People.

Drugi komentator usredotočio se na to što njegove riječi otkrivaju o budućim odgovornostima, ističući da je pokazao "nikakav interes da samostalno preuzme brigu za vašu djecu ili dom".

Na kraju svoje objave, žena je izrazila osjećaj jasnoće i odlučnosti. "Neka me ova vrsta uvjetovane ljubavi više nikad ne pronađe", napisala je, gledajući naprijed prema boljem zdravlju i pokretanju vlastitog malog poduzeća 2026. godine.

