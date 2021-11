"Najpoznatija britanska svingerica" Vista Wife na TikToku je progovorila o svom nekonvencionalnom životnom stilu, prenosi The Sun.

Otkrila je da je prije tri godine svom suprugu otkrila da je biseksualna, a ubrzo nakon toga oboje su počeli spavati s drugim ljudima.

"Jedne večeri razgovarali smo o mojoj biseksualnosti. Njemu je prijatelj rekao za jednu svingersku stranicu. Prijavili smo se i za prvi susret smo se našli s drugim parom. To je bilo najbolje iskustvo ikad. Nakon toga smo htjeli još više eksperimentirati sa single ženama, muškarcima i drugim parovima. Znala sam da mi se takav stil života sviđa od prvog puta. Nikad to neću prestati raditi samo zato što me drugi ne podržavaju", objasnila je Vista Wife.

Prednosti svinganja

U drugom videu objasnila je zašto je isprobala svinganje. Tvrdi da je zabluda da je svingerima dosadio seksualni život kod kuće.

"Primarni razlog je to što sam biseksualna i moj suprug nema vaginu, ali tu su i nalet adrenalina i uzbuđenje. Mogu upoznati sjajne ljude iz svih sfera i istražiti svoje seksualne maštarije i želje. Svi imamo te želje i u redu ih je isprobati, kao i uvijek htjeti više", smatra svingerica.

Na TikToku je podijelila i brojne prednosti svingerskog životnog stila, primjerice više povjerenja, bolju komunikaciju, povezanost s partnerom, ostvarivanje seksualnih maštarija i upoznavanje novih ljudi.

Emocionalna monogamija

Pratitelji su ju upitali što ako se ona ili suprug zaljube u nekoga tijekom svojih avantura.

"Naša veza je konkretna, 100 posto smo emocionalno monogamni. Sve što radimo je za zabavu i uzbuđenje. Brak i veze su više od seksa, radi se o svemu što dolazi s time. Na svinganje gledam kao na prijateljstvo s povlasticama ili seks na jednu noć. Svi imaju svoja pravila i granice te su svi drugačiji", rekla je Vista Wife.

Svim parovima koji su novi u svijetu svinganja savjetovala je da otvoreno rasprave svoja pravila i granice.

"Sve dok ste jasni s osobama s kojima se sastajete i znate koje su vaše granice, onda bi sve trebalo proći savršeno i svi bi trebali otići doma sretni", zaključila je.