Očajna žena koju suprug tjera na abortus obratila se za pomoć Sunovoj kolumnistici Deidre.

"Imam 40 godina i beba nije bila u planu. Bila sam presretna kada sam otkrila da sam trudna. No, kada sam rekla suprugu (koji ima 44 godine) da sam trudna, on mi je rekao da odem napraviti abortus", napisala je žena. Kada mu je pokazala sliku s ultrazvuka, on joj je rekao da beba izgleda kao pas.

"Očajna sam, srce mi se kida. Zbilja želim dijete no volim i svog muža iako nije dobar prema meni. Ako budem ustrajala s idejom da zadržim dijete bojim se da će me ostaviti. Što da radim", pitala je žena.

Deidre joj je odgovorila:

"Tvoja je odluka ako želiš otići na abortus. Nitko te ne može natjerati na to. Razgovaraj sa suprugom i reci mu svoje želje. Ako napraviš suprotno svojim željama, moguće je da ćeš cijeli život patiti zbog toga", zaključila je kolumnistica.