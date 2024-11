Navodno čuva i san i brak: Ovaj trik mijenja sve što znamo o spavanju udvoje

Više je stvari koje ometaju dobar san, poput mobitela u vašoj blizini ili nemiran partner s kojim spavate. Osim toga, na dobar san svakako utječe i temperatura u sobi.

''Skandinavska metoda za bolji san'' postala je viralna prošle godine, a približavanjem zime postaje opet sve popularnija.

U hladnijim danima zagrijavamo domove, što je lijepo tijekom dana, ali noću može predstavljati problem. Tada, tvrdi stručnjak za spavanje, često tražimo načine da se rashladimo, pa guramo stopala izvan popluna.

James Wilson, poznat i kao The Sleep Geek, objasnio je za Mirror da ''skandinavska metoda'' mijenja pravila igre i omogućuje vam da se kvalitetno odmorite tijekom noći.

"Ako imate partnera, spavajte s dva popluna umjesto s jednim. Obično u sjevernoeuropskim zemljama, poput Danske ili Norveške, parovi imaju dva popluna, svaka osoba ima svoj. Ako vam je vruće tijekom spavanja, još vam je toplije ako spavate pokraj nekoga tko dolazi na vašu stranu kreveta.''

"Ženama je to posebno problem, tjedan dana prije i tijekom ciklusa, temperatura tijela već je iznad one za ugodan san. A ako imate pokraj sebe nekoga tko vas dodatno zagrijava, to nikako nije dobro.''

''Osim toga neki ljudi vole laganiji poplun za spavanje, a njihov partner možda voli teži i tako ako dijelite jedan poplun s različitim potrebama zapravo jedna osoba postaje diktator za spavanje u vezi'', tvrdi Wilson i kaže kako dva popluna mogu jednostavno riješiti brojne nepotrebne svađe u vezi do kojih može doći ako se niste dobro naspavali.

Cecilia Blomdahl, kreatorica sadržaja na društvenim mrežama, koja živi u Svalbardu u Skandinaviji podijelila je viralan video u kojem također tvrdi kako ima specijalan trik za čvrst san. "Što češće prozračite poplune. Barem jednom tjedno, a posebno ako je vani hladno. Popluni će nakon toga biti svježi i prozračni."

