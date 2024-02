Koliko vam je važna prošlost osobe s kojom planirate stupiti u emotivni odnos? Jednom muškarcu jako, a čini se i da nije jedini. On se javno požalio da mu smeta kada, prilikom upoznavanja s djevojkom, čuje da je imala kratkotrajne afere ili veće iskustvo po broju partnera od njega. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Primijetio sam da mi poprilično smeta prošlost djevojaka koje upoznajem i ne znam je li to problem. Imao sam tri veze, svaka po godinu dana ili više, najduža četiri godine, nisam nikada imao kombinacije i nikada ništa na jednu noć. Svaka djevojka s kojom sam bio je bila tu negdje po iskustvu ili malo iskusnija od mene. To nije problem, ali sada upoznajem djevojke koje imaju tri ili četiri puta više iskustva nego ja i to mi smeta", započeo je Srbin na Redditu.

'Nađi sličnu sebi'

"Nekako se kroz priču i flert ubaci ta priča o prethodnim iskustvima, kombinacijama, i ja se tu uvijek ohladim kada čujem da djevojka to prakticira. Jednostavno, ja to gledam malo drugačije. I veze i seks gledam isključivo iz ljubavi i tražim osobu koja isto tako gleda na to. Kako da mi to ne smeta više ili da jednostavno tražim djevojke koje traže nešto ozbiljno i koje nemaju neku slobodniju prošlost?", upitao je.

Ovo je bilo dovoljno da nastane opća polemika. Srbi su otkrili svoja mišljenja, a ako je suditi po njima, većina smatra da je prošlost važna. Ipak, bilo je i onih koji su istaknuli da je od "broja partnera u prošlosti mnogo važniji odgoj".

"Brate, ako ti smeta njena prošlost, ne moraš biti s njom. To je sasvim u redu. Nije u redu da budeš s njom pa da ipak shvatiš koliko si pogriješio i da praviš pakao i njoj i sebi. Recept za sreću je da nađeš konzervativnu djevojku sličnu sebi. To je jedini recept za sreću. To što je lijepa i zgodna, ne znači mnogo. Ako se po moralu razilazite, vi ne trebate biti zajedno. Da bi bio sretan, moraš se svojom djevojkom ponositi. Ako je se sramiš, tu sreće nema. Dok ovo nisam shvatio, samo sam patio jer djevojke s kojima sam bio, nisu bile ono što meni treba. Čim sam našao sadašnju djevojku, sve je kliknulo", napisao je jedan reditovac.

"Zašto misliš da je loše to što ti smeta ako je djevojka imala kombinacije? To je sasvim normalno, imaš pravo reći da ti smeta i preporučujem ti da se ne mijenjaš, siguran sam da ćeš naći djevojku koja će te privući", kazao je drugi.

Javila se i jedna žena

"Vjerujem da će ti dosta ljudi reći da je problem u tebi, da si nesiguran ili tko zna što, ali brate, ako ima nešto da ti smeta, a znaš to već na početku veze - samo prekini. Tebi će lakše biti, a i njoj jer se ne mora osjećati kao trulež poslije ako joj kreneš prigovarati za nešto što se neće promijeniti. Na kraju dana, zašto bi se osjećao loše ako ne moraš?", savjetuje treći.

"Ja sam djevojka i ista stvar mi smeta kod momaka. Prije sam htjela to promijeniti, ali sam shvatila da je nemoguće. S druge strane, mislim da i nije loše. Ako ti smeta, onda ti smeta. Bit ćeš sretniji ako nađeš osobu sličnu sebi nego ako se natjeraš da budeš s nekim čije ponašanje ti je problematično.

Svakom svoje. Kad te to već toliko frustrira - ti lijepo traži sebi sličnu i uživaj, a ne da se preopterećuješ tu toliko s tuđim iskustvom", složila se i ženska strana.

"Nisu svi ljudi isti. Nekome smeta, nekome ne. Tražiš osobe koje ti odgovaraju i čija prošlost ti je okej, ako ti je to već bitno. Realno, kako godine prolaze, logično je da će djevojke koje upoznaješ imati više iskustva (i prošlosti) nego one koje si upoznavao prije sedam-osam godina. Za tvoje tri duge veze, ne znači da su sve druge djevojke bile u dugim vezama, a imale su svoje potrebe", glasi još jedan od komentara.

"Kao netko tko je imao raznolika iskustva s djevojkama u proteklih 10 godina, moram ti reći da prošlost, to jest broj partnera (u granicama normale) ne igra toliko bitnu ulogu koliko igra karakter, nečiji odgoj i okruženje u kom je odrastao, a što se poslije direktno odrazi na moralne vrijednosti i ponašanje", zaključio je netko od komentatora.