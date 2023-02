Rebecca Thomas (37) bila je bijesna na bivšeg dečka Davida Robinsona (45) nakon što je večer provela u opijanju. Sud je otkrio da ga je "pokupila" i udarila svojim automobilom na parkiralištu ragbi kluba neposredno prije mraka.

Bijesna na bivšeg partnera

Snimka CCTV-a pokazala je žrtvu kako pokušava otići s parkirališta, dok u jednom trenutku Thomas nalijeće svojim automobilom u Robinsona koji je okrenut leđima. Muškarac se na snimci okreće na haubi automobila prije nego što se srušio na tlo u Birchgrove Rugby Clubu u Swanseaju, Južnom Walesu.

Tužitelj Brian Simpson je rekao: “Ležao je ondje oko četiri i pol minute prije nego što mu prolaznici došli pomoći. Zatim je otišao u kuću svoje nove djevojke, a kasnije u bolnicu.”

Sud u Swanseaju čuo je da je par prekinuo četiri mjeseca prije nego što su se posvađali u rujnu prošle godine. Simpson je rekao: "Gospodin Robinson se sjeća da je bio na vozačevom mjestu automobila optužene, gdje ga je zgrabila, udarila i skinula mu lanac s vrata". Sud je čuo kako je Robinson rekao da on nikada nije vidio optuženu tako pijanu kao što je bila tog dana, ali i da su oboje bili pijani u vrijeme incidenta pa se nisu mogli sjetiti svega.

Osvetničke ozljede

Robinson je zadobio modrice na vratu, ruci i oku, ali je otpušten iz bolnice bez ozbiljnih ozljeda. Braniteljica Robin Rouch rekla je da Thomas nije ranije osuđivana niti upozoravana. Thomas po zanimanju medicinska sestra i "vrlo cijenjena" osoba.

Šokantnu snimku možete pogledati OVDJE.

Sudac Geraint Walters rekao je: “Oboje ste bili pod utjecajem alkohola. Ovog incidenta ne bi bilo da nije bilo toga. Došlo je do svađe između vas. Kad je on otišao, Vi ste se odvezli i udarili autom u njega." Thomas je priznala da je počinila prekršaj, napad sa stvarnim tjelesnim ozljedama te da je vozila pod utjecajem alkohola. Osuđena je na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine i 30 sati rehabilitacijske aktivnosti. Izrečena joj je zabrana upravljanja vozilom na 12 mjeseci i mora ponovno položiti vozački ispit. Thomas također mora odraditi jednogodišnje liječenje koje se odnosi na njezino mentalno zdravlje, piše The Sun.