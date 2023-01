Marcella Hill, koja ima gotovo 300.000 pratitelja na društvenim mrežama, objavila je šokantnu priču početkom prošlog tjedna.

Uznemirujuće otkriće

"Nikada nikome nisam javno rekla da sam se slučajno udala za svog rođaka", priznala je Marcella u snimci.

Hill je dalje objasnila da je bila trudna kada je došla do uznemirujućeg otkrića, otkrivajući istinu dok je gledala svoje obiteljsko stablo kako bi pronašla pretka po kojem će dati ime svojoj bebi. "Pomislila sam, 'Oh, vidi, ime djeda, ime bake, ime prabake, ime praprabake'", prisjetila se TikTokerica i dodala: "Moj muž je bio pored mene u potrazi za vlastitom obitelji i rekao je, 'Oh, to je smiješno, imamo ista imena bake i djeda'.”

Par je zatim usporedio svoja obiteljska stabla i shvatio da su Hillin djed i baka njezina supruga zapravo prvi rođaci. "Pa on zove svoju baku, a ja zovem svog djeda i pitamo ih poznaju li se...Naravno - 'Naravno", prisjetila se Marcella kako su rođaci odgovorili.

Potvrda je značila da su Hill i njezin suprug rođaci u trećem koljenu, a otkriće ih je uznemirilo.

Nastavili svoj život

Međutim, s vremenom je par počeo prihvaćati čudnu obiteljsku činjenicu i još uvijek su u braku jedno s drugim. Hill čak tvrdi da ima koristi od veze s njezinim suprugom. "Osvojili smo nagradu za aktivnost u najbližem srodstvu u susjedstvu", našalila se. "A kad ja idem na okupljanje svoje obitelji, on također može ići na svoje - u isto vrijeme."

Hill je podijelila drugi video u kojem kaže da su se ona i njezin suprug vjenčali na maloj ceremoniji u zgradi lokalnog suda tako da nikada ranije nije bilo prilike da uspostave obiteljsku vezu.

Obožavatelji TikTok zvijezde bili su zapanjeni pričom, a mnogi su rekli da je to trebala zadržati za sebe. “Mislim da jednostavno nisi trebala nikome reći”, odbrusio je jedan pratitelj, dok je drugi izjavio: “Definitivno nikad ne bih to javno priznao.” Međutim, drugi su tvrdili da obiteljska tajna nije velika stvar pa je jedna osoba izjavila: "Svi smo mi rođaci ako se vratite dovoljno daleko", piše New York Post.