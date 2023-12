Žena po imenu Sabina u pismu redakciji Ofeminin.pl požalila se da se ona i suprug svađaju već pet mjeseci te da je zbog toga očajna, prenosi Kurir.

"Svađamo se i vučemo već pet mjeseci. Psihički i fizički sam već slomljena. Teme vjere, krštenja i otplaćivanja kredita se vraćaju svakih nekoliko dana, ali s duplom snagom. Suprug mi sugerira da imamo problem s komunikacijom i da je sve to moja krivica, a meni to izgleda kao da on sam ne zna što želi", započela je svoju ispovijest nesretna žena.

"Udala sam se prije godinu dana. Od samog početka jako smo se razlikovali po pitanju vjere. Ja vjerujem u Boga i prakticiram katoličku vjeru (idem u crkvu svake nedjelje, molim se navečer), dok je on ateist koji čak nema potrebu slaviti praznike (veseli se što ima dodatno slobodno vrijeme na poslu). No, prihvatili smo naše različitosti i pokušali nekako uskladiti ta dva svijeta, jer smo vjerovali da ćemo graditi odnos koji se temelji na međusobnoj toleranciji i poštovanju druge strane", napisala je Sabina.

"Kada smo razgovarali o planovima za vjenčanje nakon zaruka, jasno sam izrazila želju da imamo crkveno vjenčanje i da u budućnosti krstimo djecu. Za mene, ove dvije stvari nisu bile predmet rasprave. Na početku, zaručnik je imao problema s tim i pokušavao je pregovarati, ali na kraju se složio s crkvenim vjenčanjem i krštenjem djece. Neočekivano, dva tjedna kasnije, promijenio je mišljenje i postavio uvjet da imamo vjenčanje, ali jednostavno, jer on ne želi primiti nikakve običaje. Složila sam se jer sam smatrala da oboje moramo pronaći kompromis u vezi s tim, iako je gorčina ostala", dodala je žena.

'Ne slaže se da se djeca prisiljavaju na vjeru'

Sabina i njen zaručnik vjenčali su se 2022. godine te je ona bila uvjerena da su njih dvoje složni po pitanju krštenja i vjere. Međutim, sve se promijenilo početkom ove godine.

"Pojavio se novi sukob. Suprug, još prije nego što smo se upoznali, zajedno s roditeljima, uzeo je kredit za stan. Prije vjenčanja razgovarala sam s njim o tome i pitala hoćemo li pravno regulirati te stvari, čak sam inzistirala da bude tako. Željela sam otkupiti polovicu stana i doprinositi kreditu, ali uz uvjet da to bude ovjereno kod javnog bilježnika, tako da službeno budem upisana kao suvlasnik nekretnine. Tada se zaručnik nije složio i rekao je da bi trebalo ostati kako jest. To mi nije bilo po volji, ali na kraju sam pristala. Na kraju krajeva, nakon vjenčanja, sve je bilo naše, zajedničko", otkrila je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Sabina se požalila na supruga ateista koji ne želi da krste djecu te je otkrila da se njih dvoje stalno svađaju.

"Početkom ove godine, pola godine nakon vjenčanja, suprug je počeo prigovarati da je 'cijeli kredit na njegovim plećima'. To me iznenadilo jer smo već sve bili dogovorili, stoga sam ponovila svoj prijedlog. Međutim, on je to opet odlučno odbio", istaknula je Sabina.

"Kao da to nije bilo dovoljno, tijekom ovog sukoba, suprug je rekao da je 'promijenio mišljenje o krštenju i ne slaže se da se djeca prisiljavaju na vjeru'. Vikao je da je moderan i tolerantan i da žali zbog prethodnih dogovora. Noge su mi klecale, osjećala sam se loše… Naglo nešto što je za mene bilo osnova, svetinja, životna vrijednost, srušilo se kao kula od karata. Počela sam plakati od bespomoćnosti i ljutnje", otkrila je Sabina.

'Možda sada može biti dobar trenutak za razvod'

"Rekla sam mu da sam znala da će promijeniti mišljenje prije vjenčanja, ne bih se udala za njega. Odgovorio je da je svjestan toga", dodala je.

"Rekla sam mu da postavljanjem stvari na taj način, naš brak nije valjan, jer on nije ispunio najvažnije uvjete i jednostavno me prevario", istaknula je Sabina.

"Osjećam se prevarenom i jako povrijeđenom. Prije nekoliko mjeseci, srce mi se slomilo na milijun komadića. Imam 31 godinu i vizija počinjanja iznova me plaši. S druge strane, ne znam hoću li ikad moći vjerovati suprugu. Srećom, još uvijek nemamo djecu, pa možda sada može biti dobar trenutak za razvod", otkrila je nesretna žena.

"Od majke sam dobila savjet zlata vrijedan, a to je: 'Svađom se ništa ne postiže. Budi mudra žena. Reci mu na lijep način 'Zar ne bi želio da ja budem sretna, a to vjenčanje i krštenje mene čine sretnom? Zapamti, kad je žena sretna, bit će i muž i djeca. Odlučila sam je poslušati", istaknula je Sabina.