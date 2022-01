Svađe u vezama i brakovima nisu neobične. One mogu oslabiti ili ojačati odnos između dvoje ljudi, a kako će utjecati na vezu, ovisi i o tome kako ćemo se ponašati kada svađa završi.

"Koliko često se svađate s partnerom i koja je najgluplja svađa koju ste vodili od kad ste u vezi", pitao je jedan Hrvat na Redditu. Dobio je mnoštvo komentara na objavu.

"Cca svaka 2-3 mjeseca, svađe su nam obično tu da ispušemo sitnice koje se nakupe kroz taj period i nisu vrijedne spomena same po sebi. Ali ne vrijeđamo se i nisu zlobne svađe. Najgluplja svađa je bila oko auta u kojem ćemo se voziti za svadbu", bio je jedan od odgovora.

"Ne svađamo se, kad imamo problem, razgovaramo. Tu i tamo netko vikne neko 'neeeee' i slično, i to je to", bio je drugi odgovor.

"Ove godine će biti punih 7 godina, ravno 0 pravih svađa...", odgovorio je treći reditovac.

Neki se svađaju zbog sitnica, drugi razgovaraju o problemu

"Skoro 2 godine smo zajedno, do sad smo imali samo jednu svađu i to sam preplakala 3 dana. Bilo je oko njegovog ponašanja, trebalo nam je 3 dana da izgladimo sve. Inače ako imamo problem pričamo o tome dok ne nađemo zajedničku točku. Jako puno radimo na vezi, plus je veza na daljinu, nismo skroz zajedno pa je još teže, ali mislim da nam je to samo pomoglo jer je tu najbitnija komunikacija", četvrti je odgovor na pitanje.

"Svaki PMS popi*dim maksimalno oko najvećih gluposti (ali baš gadno, kao da prizovem sve unutarnje demone) i onda narednih misec dana pitam sebe i njega kako je zaglavio sa mnom ovako debilnom", iskrena je jedna Dalmatinka.

"Stalno! Najgore mi je kad se smije i prdi tijekom seksa. Drugo je najgore što mi prigovara da ništa ne radim po kući tek nakon što sam došao sa posla...", žali se stanoviti muškarac.

"Moja se sa mnom i u snu svađa, eto toliko se šesto svađamo", zaključio je drugi pomalo ironično.