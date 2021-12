Hrvatica na Redditu obratila se korisnicima tog sajta i zamolila ih da objektivno pogledaju situaciju u kojoj se nalazila. U prvoj objavi ona je napisala da ima 22 godine i tri godine je bila u vezi s jednim dečkom za kojeg kaže da je zgubidan. Svi su bili protiv te veze, i njezina obitelj i prijateljice, no ona nikako da prekine s njim iako je vidjela neke "crvene zastavice". Problem je bio taj što je on po cijele dane igrao igrice i pušio marihuanu te nije radio. Svaki put kada bi ona i željela prekinuti s njim, on ju je uvijek izmanipulirao da ostanu zajedno, no uz pomoć korisnika Reddita uspjela je skupiti snage i prekinuti ljubavnu vezu.

"Dragi hreditori i hreditorke koji ste mi pisali super komentare i javljali se u privatni chat samo vam želim zahvaliti!", započela je svoju objavu Redditovka pa nastavila:

"Prekinula sam s njim, moram priznati bilo je jako teško, bilo je suza i s moje i njegove strane, ali morala sam staviti svoje "big girl panties" i obaviti to… Tako da odlučila sam napraviti ovaj kratak update samo da vam svima zahvalim jer stvarno kad sam to sve čitala kao da mi je netko lupio šamar i osvijestio me. Hvala što ste izdvojili vrijeme da me dozovete pameti. Vjerujem da nisam napravila taj post da bih i dalje samo odugovlačila i sebe uvjeravala da nije toliko strašno…", zaključila je djevojka.

Ljudima je drago što je napokon prekinula vezu

U komentarima ljudi su joj pisali da im je drago što je napokon prekinula s dečkom. Poručili su joj da se sada malo opusti i posveti sebi prije ponovnog izlaska na tržište.

"E sad, sljedeći korak ti je napravit nešto za sebe. Pronađi novi hobi. Upiši neki ludi vrag koji prije ne bi, tipa, ples ili borilački sport. Makni se iz njegovog društva i mentalno, i postani bolja osoba!", bio je jedan od komentara.

"Odlično. Kao prvo, iskreno ti čestitam. Nadam se da ćeš ostat čvrsta u svom stavu, dio života ti ovisi o tome. Nadam se da će proći sve što bezbolnije i bez agresije sa njegove strane. Znaš šta ti je činiti. Za njega želim isto što i za tebe. Da odraste, uzme odgovornost za sebe i svoje bližnje. Mislim da će mu ovaj šamar koji je sad dobio pomoć u tome, ako ne, bar si se ti izvukla.", komentirao je drugi korisnik.

"Znaš kak se kaže? I nogom u dupe je korak naprijed. Možda je to najbolje što si učinila za njega, možda se uozbilji i postane čovjek, odgovoran i marljiv, a ne stoner bez života koji samo troši kisik i tuđe resurse", zaključio je treći korisnik.