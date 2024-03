Jedna je žena na Redditu otkrila da se razvela od supruga Jakea samo 48 sati nakon što su si izrekli sudbonosno "da" jer ju je užasno osramotio na njihov veliki dan, piše Daily Star.

Otkrila je da je njen sada već bivši suprug uoči vjenčanja gledao smiješna videa uoči svadbe te da joj je obećao da neće izvesti ništa slično, no nije održao svoju riječ.

"Između ostalog, ti videi su prikazivali sramotne fotografije mladenke koje su puštali na projektoru pred svim uzvanicima ili mladenkino lice umrljano tortom. Odmah sam mu rekla da ne želim ništa slično tome na našem vjenčanju te da ću ga odmah ostaviti ako to ipak napravi. Samo se nasmijao i rekao da ne planira tako nešto", kazala je žena.

"Mislila sam da smo to riješili, no stalno sam ga hvatala da se nešto potajno dogovara s prijateljima te je htio izabrati fotografa za vjenčanje i tortu", dodala je.

Žena je otkrila da je na dan vjenčanja sve glatko teklo, no to se promijenilo kad je došao trenutak da ona i suprug režu tortu.

Svadba je prekinuta

"Odjednom sam osjetila ruku na potiljku kako me gura licem u tortu. Uništena mi je bila ne samo šminka nego i cijela vjenčanica i cijela soba se smijala, a moj suprug je bio najglasniji. U tom trenutku fotograf je snimio fotografiju i Jake je rekao da je ovo sada naša fotografija s vjenčanja", otkrila je nesretna žena koja je potom supruga ošamarila te je uplakana istrčala iz prostorije, a svadba je prekinuta.

Iako joj se suprug u par navrata ispričao, žena se ipak odlučila razvesti samo 48 sati nakon vjenčanja.

"Jake mi je rekao da to ne radim jer je to bila samo bezopasna šala. Njegova i moja obitelj su mi kazale da bi bilo smiješno okončati naš brak zbog ovoga", kazala je.

'Lagao je i bio je bez poštovanja'

"Ali ja to vidim drugačije. Ako mi je učinio nešto ovako unatoč mojim višestrukim zahtjevima da to ne čini te je čak to i obećao, moram pretpostaviti da se može i hoće dogoditi suprotno i da ga uopće nije briga što ja osjećam zbog njegovih odluka. Ova se situacija može projicirati na toliko puno gorih u kojima je važno da mu mogu vjerovati", otkrila je žena.

Njena objava postala je viralna na Redditu te su se ispod nje pojavile brojne poruke podrške.

"Žao mi je što se to dogodilo, ali sam tako ponosna na tebe. Upozorila si ga više puta i on je smatrao da je važnije nasmijati se nego biti partner vrijedan povjerenja", glasila je jedna od njih.

"Ne znam zašto ljudi misle da je poniženje šala. Ako morate objasniti da je to bila šala, nije smiješno", napisao je jedan reditor.

"Lagao je i bio je bez poštovanja. Očito to nisu stvari koje želite u braku. Razvod od njega sada će vas spasiti od suočavanja s još više kršenja granica i boli u srcu. Zaslužujete bolje", dodao je drugi.

