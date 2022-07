Kako bi joj bilo lakše nositi se s muževom nevjerom i optužbama da je dosadna u spavaćoj sobi, žena u kasnim tridesetima je potražila savjet od stručnjakinje za muško-ženske odnose.

Gorka istina

Razočarana žena je napisala stručnjakinji za muško-ženske odnose: "Draga Deidre, ljubavnica mog supruga imala je hrabrosti okriviti me za njihovu aferu, govoreći mi da sam dosadna u krevetu. Rekla je da se zavaravam što sam ostala s njim. Navodno joj je rekao da je voli i da ju želi oženiti. Ja imam 37 godina, a moj muž 39. Zajedno smo 14 godina, ali sam nedavno saznala da njegova afera traje posljednjih sedam godina. Imamo dva dječaka od devet i šest godina."

Zatim je otkrila kako je saznala: "Kad sam pronašla tajni folder na njegovom prijenosnom računalu koji je sadržavao stotine e-poruka, bila sam shrvana i odlučna da ga izbacim van. Proveli su nekoliko vikenda daleko i oboje su pisali o tome koliko se žele i nedostaju jedno drugome. Bilo je očito da su imali dobar seksualni život. Čim je ušao u kuću, bacila sam mu isprintane poruke. Prvo je pokušao poreći, ali je ubrzo shvatio da znam previše. Umjesto da obuzdam svoj bijes, rasplakala sam se jer mi je palo na pamet da ga još uvijek volim i da sve to vikanje i vrištanje ne bi imalo nikakvu svrhu. Prošlo je nešto više od tjedan dana otkako se to dogodilo. Izbezumljen je i kaže da me ne zaslužuje. Rekao je da su naše prve zajedničke godine bile najbolje u njegovom životu i da ih želi natrag. Oboje smo puno plakali."

Ljubavnica je poznanica

"Da stvar bude gora, ovu ženu poznaje moj najbolji prijatelj. Navodno ima 41 godinu i nije tako privlačna i zanimljiva kao ja. Moj suprug kaže da ju je pokušao ostaviti mnogo puta, ali se bojao za što je ona sposobna. Od tada je okončao njihovu aferu, ali ona to nije dobro prihvatila i nazvala me na naš kućni telefon, vičući mi. Moj suprug je priznao da joj je rekao da ju voli, ali je inzistirao na tome da je o braku govorio samo jednom, dok je bio pijan. I ova žena i moj prijatelj misle da sam budala. Jesam li u zabludi? Mogu li prijeći preko ovoga", upitala je očajna žena savjetnicu.

Savjet savjetnice

Savjetnica Deidre joj je rekla: "Možeš, ali ovo je užasan šok. Povjerenju treba vremena da se izgradi i može se uništiti u tren oka. Vaš partner se ponašao užasno. Možda biste željeli ovo riješiti i imate svoju djecu o kojoj morate razmišljati, ali ponovna izgradnja povjerenja neće se dogoditi preko noći. Razgovarajte o tome zašto je bio u iskušenju da zastrani. Je li bio seksualno nesretan? Oboje ćete morati prihvatiti promjene u vašem odnosu. Prije donošenja bilo kakve velike odluke, morate s nekime razgovarati o svojim osjećajima", piše TheSun.