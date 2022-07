37-godišnji muškarac koji je u braku svoju ženu vara posljednjih nekoliko godina, otkad mu se sin rodio. Žena mu je izgubila seksualni nagon pa je pronašao ljubavnice, a na kraju je došlo do toga da je prestao imati erekciju sa ženom zbog čega je tražio savjet stručnjakinje za muško-ženske odnose.

Varaj, varaj, varalice

"Draga Deidre, imao sam odličan seks sa ženama kojima sam bio dok sam radio, ali ne mogu dobiti erekciju sa svojom ženom. Ja sam muškarac od 37 godina. Moja žena ima 34 godine i lijepa je, ali otkako je prije tri godine rodila našeg sina, ne zanima je intima. Imala je carski rez i kaže da su joj, kad su je otvorili, “izrezali” spolni nagon. Radim kao predstavnik prodaje proizvoda za kosu frizerima. Ja sam zgodan momak i putujem diljem zemlje, često odsjedajući u hotelima. Postajem usamljen pa skidam vjenčani prsten i često pozivam žene u salonima na piće. Ako mi se posreći, prespavam kod njih. Imaju od 19 do 30 godina. Seks je odličan i nikad nemam problema s tim ženama. Ostavljam ih zadovoljnima i ponekad se spojimo drugi put ako se vratim s još pribora za frizuru. Kažem im da je to samo malo zabave pa ne očekuju ništa", objasnio je svoju priču 37-godišnjak.

Zatim je dodao: "Žena mi nedostaje kad putujem, a kad sam kod kuće, ponekad pokušam imati seks s njom. Uz malo uvjeravanja, mogla bi pokušati s ugašenim svjetlima, ali češće ne. Čini se da joj to ne smeta jer se nikad nije zamarala oko seksa. Ponekad mi samo da ono što želim jer osjeća da je to njena dužnost. Naš seksualni život bio je sjajan prije nego što smo postali roditelji i nadao sam se da će se tako nastaviti, ali možda je to dio normalnog života odraslih? Međutim, ne razumijem što mi se događa. Ne želim varati, ali ne mogu živjeti bez seksa. Može li bilo koji muškarac mojih godina? Što ti preporučuješ?"

Savjet stručnjakinje

"Prestani varati. Vaša erektilna disfunkcija najvjerojatnije je povezana s krivnjom koju osjećate jer ste prevarili svoju ženu. Jeste li ju pitali zašto ju više ne zanima seks? Očito se ne osjeća tjelesno samopouzdano jer kada je u pitanju seks, voljna je samo uz ugašena svjetla. Podržite ju u ovome. Recite joj da je lijepa i da Vam se još uvijek sviđa. Dajte joj do znanja da Vam nedostaje veza koju ste nekoć imali i da biste se voljeli ponovno povezati. Pitajte je što možete učiniti da se ponovno oraspoloži. Spavanjem uokolo ugrožavate svoje i njezino seksualno zdravlje. I jeste li razmišljali koliko bi bilo štetno da jedna od ovih žena zatrudni? Zato prestanite varati i usredotočite se isključivo na svoju ženu i ono što možete učiniti zajedno", savjetovala mu je Deidre.