40-godišnji otac troje djece otkrio je da je bio nevjeran svih deset godina braka, ali odbija osjećati krivnju zbog toga.

Vara otkad zna za sebe

Varalica je priznao: "Volim svoju ženu, ali ju varam, puno. Varao sam sve žene koje su dolazile i odlazile prije nje, ali ne osjećam ni gram krivnje ni zbog čega. Prijateljice, cure sa strane, ljubavnice, kako god ih želite zvati, trenutno se viđam s tri žene i uzbuđuje me kad to izgovorim naglas. Sve svoje žene zovem bebama, uključujući i svoju ženu, tako da nema opasnosti da ih pomiješam. Neki bi mogli reći da sam sociopat, drugi bi me mogli nazvati legendom, ali ja nisam ni jedno, ni drugo. Ja sam samo običan čovjek, kao netko tko pije više alkohola nego što bi trebao. Volio bih vam reći da sam šestica i vozim Ferrari, ali vjerojatno sam "sedam od deset" na svoj najbolji dan. Za to je potrebno tjedno šišanje i pet posjeta teretani tjedno."

Zatim je dodao: "Vozim Volvo, u koji stanu sve tri dječje autosjedalice i nosim pametni sat, a ne Rolex. U braku sam deset godina i budući da sam imao afere otkad znam za sebe, to je postalo normalno. Ne znam kakav je osjećaj dugotrajne monogamije i ne želim znati."

Ljubomoran na djecu

"Moji izvanbračni susreti čine me boljim mužem i tatom. Ali ako išta, moja žena bi mi trebala zahvaliti što viđam druge žene iza njezinih leđa jer me one čine najboljom verzijom sebe. Obasipam je darovima, a kad je nedavno napunila 40 godina, poslao sam ju u hotel s 5 zvjezdica. Seksamo se samo jednom u dva tjedna, dvaput ako imamo vremena i da ja ne razmišljam o svojim drugim ženama cijelo vrijeme, naše bi vođenje ljubavi bilo osrednje. Seksam se s drugim ženama samo ponedjeljkom i srijedom, kada moja žena misli da sam u teretani ili da sam vani s prijateljima. Tijekom ostatka tjedna sam pažljiv, praktičan suprug i tata za razliku od nekih muškaraca koji nikad ne dižu pogled s telefona", rekao je serijski varalica.

Zatim je nastavio: "Vodim svoju djecu na njihove izvanškolske aktivnosti i ostavit ću sve na poslu ako je jedno od njih bolesno i zatrebaju me, ali priznajem da zavidim na pažnji koju djeca dobivaju od moje žene. Ono što moja žena ne zna, ne može ju povrijediti, a ja mogu uživati ​​u najboljem od svih svjetova. Varanje mi se čini kao izlazak, a ja se napalim znajući da sam u nečijim mislima. Volim leptiriće koje dobijem u trbuhu kad upoznam i popričam s lijepom ženom. Koristim aplikacije koje potiču na preljub, poput Ashley Madison ili Illicit Encounters. Pijem u istom baru i držim satove pilatesa i salse u teretani na isti dan, u isto vrijeme, svaki tjedan. Nijedna žena ne želi razgovarati s tipom kojeg je upoznala prije minutu, a nakon što postanem poznato lice, spuste stav. Moj je moto: "Srce, glava, krevet." Nakon što posadim sjeme kada nekoga upoznam, probijem se u njezino srce. Kad to postignem, obično biram hoću li ih pustiti u krevet. Ženama usput kažem da mi se sviđaju njihove cipele ili da sam primijetio da nose drugi sat. Obraćam pozornost na to jesu li ljevoruke ili dešnjaci i ako obore svoj osobni rekord na traci u teretani, to priznajem."

"Ne podsmjehujem se, nego ispitujem njihove postupke, ako one kimaju, ja kimam i ako počnem razgovarati sa ženom koja mi kaže nešto zanimljivo o svom životu, sjetim se toga i ponovim joj šest mjeseci kasnije. Žene, posebno one koje se osjećaju zapostavljeno u braku, žude za pažnjom, a ona je prirodni afrodizijak kada ju dajem", dodao je.

Voli biti serijska varalica

"U svom uredu držim telefon i kad se nađem u ženskoj glavi, šaljem poruke i cvijeće da im kažem da mislim na njih. Znam da je sve ovo pogrešno i jako pazim da prikrijem tragove. Nikada ne provodim noć s nekime osim ako sam poslovno odsutan i u autu držim identičan komplet odjeće koji odgovara onoj u kojoj sam otišao od kuće, samo u slučaju da bude zaprljana ružem za usne ili miriši na tuđi parfem. Nije lako biti serijski varalica. Između mojih afera, imam kratka razdoblja monogamije. To je kao da zatrudnite: kad se previše trudite, to se ne događa. Kad prestaneš pokušavati, to se dogodi", rekao je.

Uzbuđuje ga varanje: "Volim uzbuđenje, ali prolazim kroz faze kada barim i ništa se ne događa pa obrišem profile na aplikacijama. To radim kad nema svježeg mesa i pojavljuju se ista stara lica, ali ne ostajem dugo. Pažnja je moja droga. To je ono što me pokreće i zato ne mogu biti vjeran samo jednoj ženi. Frustrira me što ne mogu reći prijateljima ili podijeliti fotografije. Izdržati u igri varanja zahtijeva diskreciju. Jedina osoba koja zna je moja tajnica i zato što znam njezine prljave tajne, moj tajne su sigurne. Nisam izbirljiv s kime imam aferu. Volim sve žene, bile one mlade, mršave i prekrasne ili zrele, šarmantne i elegantne. Dok sam se seksao na parkiralištima, u uredu i hotelskim sobama, seksao sam se samo s polovicom izvanbračnih žena koje upoznam. Seks čini susret emocionalnijim i može otežati daljnje prekidanje veza."

"Postoji obrazac. Moje akcije obično traju tri mjeseca, onda se nešto zezne i brzo odem. Obično je to kad se umiješaju emocije i svakoj ženi koju sretnem kažem da nikada neću ostaviti svoju ženu. Imao sam sreće jer mi nitko nikad nije prijetio da će me razotkriti. Iako ne očekujem sažaljenje, na kraju varam jer sam slomljen. Što se tiče toga da me uhvate, previše sam oprezan. Osjećaj krivnje vas tjera na priznanje. Pokrenuo sam cheatershandbook.com. Održava me zdravim u mom kompliciranom životu i mjesto je za rasteretiti svoje misli. Da ne pišem, vjerojatno bih poludio. Kako spavam noću? Moji jastuci su udobni. I prije nego što me osudite, zapitajte se: Kad biste mogli imati aferu, sigurni da nitko ne bi saznao, biste li", pitao je varalica, piše TheSun.