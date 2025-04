Psiholog o dobrom i dugotrajanom braku: 'Postoje faktori koji predviđaju trajanje'

Svi mi težimo dobrom i dugotrajnom braku te neumorno tražimo "recept" kako bismo to ostvarili. Psiholog, poslovni trener i poduzetnik Matej Sakoman za Net.hr otkriva da su "dugotrajan" i "dobar" brak dvije odvojene stvari te pojašnjava kako doći do kvalitetnog partnerskog odnosa koji se temelji na povjerenju, ali i s kojim se spoznajama najprije treba suočiti, prvenstveno o sebi, pa onda o partneru kako bi to uopće bilo izvedivo.

Matej Sakoman

"Koliko ljudi se probudi ujutro i pita: 'Kako ja mogu voljeti više svoju ženu ili muža?', 'Zašto ne uspijevam pokazivati više ljubavi prema svom partneru?', 'Sad se volimo i želimo brak, ali koji nam je plan kada nam odnos zahladi?', Što radimo ako nam se netko svidi?, 'Kako mogu promijeniti svoje osjećaje ili strast prema partneru?'. Mnogim ljudima odgovor se svodi na - nikako" rekao je.

"To je tako kako jest, pa - ili trpi, varaj ili odi. Impresivno, nemaštovito i bez vizije. Dosta je u današnje vrijeme u individualističkom kulturama normalno postaviti pitanje: 'Što ja očekujem od života?', a puno manje ljudi postavi pitanje: 'Što život očekuje od mene?'. Dakle, kakav čovjek, muž, žena, stručnjak, otac, majka itd. trebam postati kako bih bio vrhunski čovjek? Puno je više naglaska na našim potrebama", istaknuo je.

Odluka o lojalnosti je krucijalna

Psiholog je naglasio da su "stvari ipak malo kompleksnije, jer je riječ o dvije stvari, ne jednoj". "Recept za dugotrajan brak i dobar brak su dvije odvojene stvari. Brak je proces s dobrim i lošim fazama. Je li moj brak 'loša faza' ili 'gotov brak'?"

Sakoman kaže da postoje faktori koji puno bolje predviđaju trajanje braka od intimnosti ili tjelesnih strasti.

"Povjerenje da je moj partner predan vezi, iz kojega god je to razloga, a onda i moja predanost vezi daleko više predviđaju trajanje braka od intimnosti i strasti. Dakle, odluka o lojalnosti. Nikad neću spavati s drugom osobom, i to je u redu. Bavit ću se drugim stvarima, no ne gledam izvan okvira. Ako mi se netko svidi i uđe mi u glavu, to se dogodi i to je ljudski, ali ako ne želim varati, onda će to izaći iz moje glave za tri dana ili tri tjedna i idemo dalje. Dakle, sve je u redu dok ne iskoračiš prema 'zabranjenom voću'", objasnio je.

"Primjerice, religiozne osobe će jednako često raskinuti vezu, ali znatno rjeđe brak, pa zato ne čudi što su najmanje stope razvoda među katolicima u Americi jer brak za njih znači nešto drugo od civilnog braka. Mi u psihologiji kažemo da je brak kulturološki manje promjenjiva kategorija. Neki ljudi više žele ljubav dok drugi žele biti u braku. Ako se maknemo od kulturoloških i religioznih fenomena, pitamo se zašto neki parovi dulje ostaju skupa neovisno o tome koliko su, primjerice, religiozni ili konzervativni?", istaknuo je.

Za dobar brak recept je komunikacija

Sakoman kaže da nestabilni ljudi imaju nestabilne odnose te da će ljudi s vrlo liberalnim stavovima prema preljubu ili bračnoj nevjeri prije varati.

"Oni koji su varali prije imaju drastično veću šansu da će varati i kasnije. Kakva je perspektiva odnosa tijekom godina u slučaju odabira takvog partnera i hoće li sa sklapanjem braka osoba postati anđeo? Neće. Dakle, s kime ulazim u brak je dobro pitanje. Kakav sustav vrijednosti ta osoba ima? Iniciranje veze i razlozi zašto smo pokrenuli vezu nisu oni koji vezu održavaju. To se zove fatalna privlačnost. Zatim tu je i poimanje bračnih uloga - muža i žene", pojasnio je.

"Za kraj bih dodao dvije stvari. Prva je odnos prema onome što čeka svaki par, a to je 'bračna kriza'. Kako gledaju na konflikte, hlađenje strasti, financijski stres, hormonalne promjene… Je li to nešto normalno ili kraj ljubavi? Druga je stvar kako se nose s alternativnim privlačenjima? Jesu li to posložili u sebi da je to stvarno 'moj partner' i plivamo skupa do kraja", rekao je.

"Za dobar brak recept je ono što izrazito izbjegavam koristiti, a to je riječ 'komunikacija' jer komunikacija može značiti svašta, a naposljetku, komunikacija je samo posljedica unutrašnjih procesa", dodao je.

'Adresirate bitna pitanja!'

Sakoman je objasnio koliko su intimni odnosi važni za stabilan brak.

"Čestina seksualnih odnosa je pozitivno vezana uz kvalitetu braka, čak i onda kada seks nije pretjerano kvalitetan. Ništa osobito. No, intimnost je u biti komunikacija i razmjena nježnosti, sadržaja i riječi", kazao je.

Kada je u pitanju kako očuvati emocionalnu i fizičku povezanost u braku, Sakoman kaže da "ne voli davati savjete te da može "samo reći što kaže znanost".

"Seks, razgovor i duhovnost među bračnim partnerima ih čuvaju. Adresirate bitna pitanja: 'Što ćemo raditi ako upadnemo u krizu?', 'Što za nas znači ako nam se osjećaji ohlade?', 'Što će za naš brak značiti ako nam se netko svidi?', 'Koji nam je plan uspavljivanja djece, spremanja, razvoženja?', 'Koja aktivnost će biti naše zlatno pravilo - večera ili ručak?', 'Što ako netko bude bolestan ili upadnemo u financijske probleme?', 'Koji je naš generalni stav i koliko smo predani odnosu?'", rekao je.

"Radite na sebi, rješavajte svoje probleme i ne odgađajte ih. 'Svoje' znači - one u sebi, u svojoj psihi jer vaša 'psihodinamika' utječe na vaše odnose. Vjerujte da su stvari rješive, a ne konačne. Da svi parovi prođu bračnu krizu. Ako treba, idite na bračnu terapiju. Vodite ljubav. Ne varajte. Okružite se ljudima koji drže do braka. U okruženju u kojem je varanje normalno lako se raspadne bračna dijada. Molite se, ako vjerujete u višu silu, da se zaljubite upravo u svog partnera, a ne tuđeg jer će vam život biti jednostavniji", pojasnio je stručnjak.

