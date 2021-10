Jedan sredovječni muškarac saznao je da ga je supruga godinama varala i ne zna kako se nositi s time. Za savjet se obratio Deidre Sanders, stručnjakinji za seks i veze britanskog The Suna, a njegovo pismo je posebno dirljivo.

"Svaki put kad izađem, brinem se da bih mogao nabasati na bivšeg ljubavnika svoje supruge. Možda se to već i dogodilo. Nemam pojma tko je on i to me ubija. Sada sam paranoičan jer zamišljam svoju ženu s gotovo svakim muškarcem kojeg vidim", priznao je.

Supruga mu je prije mjesec dana priznala da ga je varala četiri godine od njihovih 10 godina braka.

"Nisam imao pojma. Rekla je da je varala jer sam puno radio i bila je usamljena. Priznajem da sam bio nedostupan i ne tako dobar muž. Ne želi mi otkrivati detalje svoje nevjere, ali tvrdi da ljubavnika nije vidjela već dvije godine i da su prekinuli svaki kontakt. Još uvijek ju volim i želim joj oprostiti te pokušavamo izgladiti odnos zbog našeg osmogodišnjeg sina. No iskreno, nisam siguran mogu li joj oprostiti i zaboraviti", otkrio je čitatelj.

Zasad se pretvara kao da je sve u redu, no nije.

"Samo razmišljam o njezinom bivšem ljubavniku. Moram znati tko je taj tip, što radi, gdje živi, kako izgleda. Ona kaže da je bolje ako ne znam detalje. Uvjerava me da nije nitko iz našeg društva, ali zbog njezine neodređenosti mislim da ga štiti. Paranoičan sam jer mislim da mi se tate iz parka, konobari iz lokalnog kafića i dostavljači podsmjehuju. Kako mogu krenuti dalje?", upitao je stručnjakinju.

Zajednički trud i iskren razgovor

"Iako misliš da će ti saznavanje identiteta ženinog bivšeg ljubavnika pomoći, vjerojatno ćeš se samo osjećati gore. Umjesto da zamišljaš nepoznatog muškarca, fiksirat ćeš se na detalje koje ti je dala. Tvoja ljubomora je prirodna, ali beskorisna. Žena te prevarila jer su postojali problemi u vašem braku, ne zbog atributa koje ovaj muškarac ima ili nema", objasnila mu je Deidre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Poručila mu je da oboje moraju raditi na braku ako žele ostati zajedno.

"Moguće se oporaviti od varanja, čak i ako je ono trajalo godinama, ali samo ako se oboje potrudite. Ponekad čak veze postanu snažnije. Moraš ju prestati ignorirati kako biste raspravili što je s vama pošlo po krivu i što se može popraviti te ponovno izgradili međusobno povjerenje", zaključila je stručnjakinja.