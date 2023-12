Mladić iz Rijeke, ljubitelj automobila, motocikala i auto-moto sporta odlučio je na Badnjak zaprositi svoju djevojku na neobičan i originalan način, piše Ri portal.

U naumu su mu pomogli prijatelji koji su se s njime provozali snažnim motociklima riječkom obilaznicom jedan do drugoga upravo u trenutku dok se istim putem otputio i prijatelj s budućom mladom u automobilu. Dečki su pritom nosili majice s natpisima koji su, čitajući ih zajedno, formirali najvažnije pitanje u njegovu dosadašnjem životu – "Will You – Marry – Me?", odnosno "Hoćeš li se udati za mene?".

"Rekao sam djevojci da neću stići autom po nju nego će ju povesti naš zajednički prijatelj. U jednom trenutku na zaobilaznici smo se uključili u promet ispred njihova vozila i tako je moja djevojka na našim leđima ugledala pitanje koje ju je oduševilo", otkrio je mladić.

U pozitivan odgovor djevojke uopće ne sumnjamo, a kako je to izgledalo možete pogledati u videu OVDJE.

