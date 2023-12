Demi Lovato i Jordan Lutes, glazbeni par koji je svoju vezu javno objavio prošlog kolovoza, zaručili su se u Los Angelesu. Informaciju je ekskluzivno potvrdio glasnogovornik pjevačice za časopis People.

Jordan Lutes, poznat kao tekstopisac i suautor njenog hita "Substance", iznenadio je pjevačicu jedinstvenim prstenom s dijamantom u obliku kruške, koji je posebno izrađen u prestižnoj trgovini luksuznog nakita Material Good u New Yorku.

"Još uvijek sam bez riječi, sinoć je bila najbolja noć mog života, i ne mogu vjerovati da ću se udati za ljubav svog života. Ljubavi moja, izuzetno sam uzbuđena što ću se udati za tebe... Svaki dan proveden s tobom bio je ostvarenje snova, i jedva čekam voljeti te i čuvati zauvijek. Evo, za ostatak naših života. Volim te, bebo", napisala je pjevačica ispod zajedničke fotografije.

Bez otkrivanja detalja o samoj prosidbi, Lutes i Lovato su nakon tog posebnog trenutka zajedno s obitelji odlučili proslaviti u restoranu Craig's, koji je postao jedan od njihovih omiljenih u Los Angelesu.

Pjevačica izgleda izuzetno sretna u ovom razdoblju svog života, a posebno je naglašavala koliko joj odnos s Jordanom znači. "Bez sumnje, osjećam se sretnom i čini se kao da trenutno prolazim kroz jedno divno razdoblje života", izjavila je Lovato za CBS Mornings ranije ove godine dok je promovirala svoje nove pjesme.

Foto: Instagram Foto: Instagram Demi Lovato, Jordan Lutes

"Nemam pojma o čemu ću pisati na mom sljedećem albumu jer sam toliko sretna. To je zaista divan osjećaj... definitivno će biti puno emotivnih ljubavnih pjesama - to mogu obećati", zaključila je Demi. U srpnju ove godine, za The Morning Mash Up na SiriusXM, izjavila je kako su ona i Jordan najprije bili "prijatelji" nekoliko mjeseci prije nego su se odlučili upustiti u vezu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Demi Lovato

Iako je Lovato bila zaručena za glumca Maxa Ehricha tijekom 2020. godine, njihova veza nažalost nije opstala, te su prekinuli svega nekoliko mjeseci nakon prosidbe.

