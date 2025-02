Ne nasjedajte! Širi se novi trend na aplikacijama

Negativni trendovi u spojevima, posebno onima online, mogu uništiti odnose na bilo kojoj razini, stoga je uvijek najbolje suzbiti ih u korijenu umjesto da gubite dragocjeno vrijeme.

Naime na aplikacijama za spojeve pojavio se novi trend u koji nesvjesno upada sve više ljudi. Poznat je pod nazivom kitten-fishing, što je blaža verzija catfishinga. Možda zvuči smiješno, ali nema veze s mačkama.

Za one koji ne znaju što je catfishing, to je kada osoba stvori lažni online profil kako bi nekoga prevarila, bilo da želi ostvariti prijateljstvo ili vezu. Ljudi to čine koristeći lažne fotografije i informacije, a idu i toliko daleko da razgovaraju s drugima predstavljajući se kao sasvim druga osoba.

Što je kitten-fishing?

Razlika između catfishinga i kitten-fishinga je što ova druga varijanta uključuje nešto blaže vrste laži, ali i dalje se radi o obmani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obično nije u pitanju lažni identitet, već laganje o godinama, visini, korištenje starih fotografija. Dakle naizgled bezazlene laži kako bi osobe koje se tako predstavljaju potencijalnim partnerima prikazali nešto bolju verziju sebe.

Zašto se ljudi služe takvim taktikama?

Internetski spojevi okrutan su svijet i dok je potencijalne nedostatke nevjerojatno lako sakriti online, ljudi zaboravljaju da se, ako stvari idu u dobrom pravcu, moraju s osobom kojoj su dali krive informacije upoznati i u stvarnom svijetu.

Sitnim obmanama možda možete doći do toga da dogovorite spoj, ali kod susreta bi vas takva praksa mogla onemogućiti da razvijete nešto više. Jer započinjanje odnosa tako ne može pomoći kod izgradnje povjerenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upoznala sam čovjeka koji je rekao da je viši nego što jest. Zbog toga je moj prvi dojam kod susreta bio da laže. Nije mi smetala njegova visina, ali mi je smetala laž'', prepričala je psihologinja Elise Robin svoje iskustvo.

Kako prepoznati kitten-fishing?

Kako biste izbjegli iznenađenje na prvom spoju, postoji način da nanjušite ovakve osobe i prije susreta uživo.

Prema riječima psihologinje Ane Jovanović, tri su glavne stvari na koje treba obratiti pozornost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Nedosljednosti u detaljima - Kontradiktorni detalji u njihovim pričama mogu ih razotkriti, kao i ako izbjegavaju odgovarati na pitanja o nečemu za što tvrde da ih zanima.

- Kontradiktorni detalji u njihovim pričama mogu ih razotkriti, kao i ako izbjegavaju odgovarati na pitanja o nečemu za što tvrde da ih zanima. Nedostatak informacija - Takve osobe mogle bi prešutjeti određene informacije o svom poslu ili životu kada počnete pitati, što je opet signal da nešto skrivaju.

- Takve osobe mogle bi prešutjeti određene informacije o svom poslu ili životu kada počnete pitati, što je opet signal da nešto skrivaju. Nerealno se predstavljaju - Ako se čine predobrima da bi bili stvarni, onda je to vjerojatno također signal.

Jovanović objašnjava kako o vama ovisi želite li dalje kopati i je li vam otkrivanje ovakvih informacija zaista važno.

Jesam li ja kitten-fisher?

Ukratko, da, možda i jeste. Postavite sebi nekoliko pitanja, primjerice kolika je razlika između vaše online ličnosti i vas samih u stvarnom životu i jeste li nekome rekli mnogo bijelih laži.

Ako ste iskreni prema sebi znat ćete koliko je vaša online osoba realistična i u skladu s vašom stvarnom osobnosti. Također se možete zapitati bi li vas ta osoba opisala na jednak način kao i vi sami sebe. Ako je odgovor negativan, onda biste vjerojatno trebali poraditi na tome da budete iskreniji na aplikacijama za spojeve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreno vikend dopisivanje! Od lisice i King Konga do mace i kravice. Ovako je izgledao "Facebook rat"