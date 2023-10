Mischa (34) iz Sydneyja mislila je da njen desetogodišnji brak ide prema razvodu, ali stvari su se ubrzo počele mijenjati kada je unajmila muškog eskorta. To je, naime, dovelo do "spašavanja njene veze", piše Daily Star.

Mischa je mama dvoje djece, a rekla je da su se stvari između nje i supruga popravile nakon što je počela viđati muškog eskorta koji joj je "promijenio život". Otkrila je da je njen život u predgrađu prije toga bio prilično predvidljiv i depresivan, jer je osjećala da je u "trajnom mama modu" i stalno je bila poprilično tjeskobna.

"Moj je život na papiru bio savršen, ali stvarnost je bila daleko od istine", otkrila je Mischa u podcastu Samanthe X "Xposed" te je priznala da se udebljala i zapustila te da više nije uživala u vođenju ljubavi.

Ona i suprugu su na koncu odlučili da bi bilo dobro da Mischa bude s muškim eskortom, što je dovelo do toga da joj je samopouzdanje znatno ojačalo, a naučila je kako se ponovno zaljubiti u svog supruga. On se jednom čak pridružio svojoj supruzi i njenom žigolu u postelji te je otkrio da je to bila "najhot stvar ikad".

To je omogućilo paru da produbi svoju vezu, a Mischa misli da je to, također, spasilo njihov brak.

Prvog žigola za dva sata platila je 850 eura

"Upoznala sam svog muža na Tinderu kad sam imala 24 godine i tražila sam ljubavnu vezu, ali sam ubrzo nakon toga zatrudnjela. Htjeli smo zadržati dijete, dobili smo još jedno i kupili prekrasnu kuću, ali nešto nam je nedostajalo. Posvetila sam se fizički, emocionalno i mentalno svemu i svima drugima osim sebi. Imala sam nisko samopouzdanje jer nisam imala vremena za vježbanje", ispričala je.

Strast je nestala i iz intimnog života para, a "dužnosti u postelji" bi petkom jednostavno "odradili". Bilo je to samo nešto što su pokušavali uklopiti između kućanskih poslova i mijenjanja pelena.

Nakon što je pročitala jednu od kolumni Samanthe X, Mischa je počela tražiti muške eskorte na internetu, jer je mislila da bi to moglo pomoći. Rekla je da nije imala "nikakvih očekivanja", već je samo htjela pokušati.

Doduše, ostala je šokirana kada je njen suprug pomislio da je to dobra ideja, iako ih je to malo financijski unazadilo. Svog prvog žigola upoznala je u hotelu, a platila ga je 850 eura za samo dva sata.

Ona i suprug su nakon dugo vremena sretni

Unatoč tome, njen je suprug bio "pun podrške" i želio je da ona to učini. Mischa je rekla da se osjećala "nesputano" i "slobodno" dok je bila s drugim muškarcem te je priznala da su euforično "gužvali plahte".

"Otišla sam kao druga osoba, bilo mi je manje stalo do toga što drugi ljudi misle o meni", dodala je. "Osjećala sam se oslobođeno i cijenjeno prvi put u nekoliko godina. Tjednima nisam mogla izbrisati osmijeh s lica", ispričala je Mischa.

To joj je iskustvo pomoglo da se ponovno zbliži sa suprugom, jer je osjećala da može istraživati ​​samu sebe. Priznala je da se u početku osjećala malo "krivom", ali to je zapravo dovelo do poboljšanja odnosa.

"Moj brak se poboljšao, imali smo bolju komunikaciju i to nam je dalo novu razinu ljubavi i poštovanja. Moj suprug je taj s kojim želim biti jako dugo. Samo su nam potrebne vanjske veze da bi naš brak funkcionirao", istaknula je.

Također je rekla da je njen suprug pokušavao izlaziti s eskort damama, ali to mu nije baš pomoglo jer on ne voli spavati s drugim ljudima, ali nije bio ljubomoran na Mischino eksperimentiranje. Njih dvoje još nisu spremni okončati svoj brak jer su trenutno sretni.