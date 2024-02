Dok neki ne obilježavaju Dan zaljubljenih, drugi su veliki obožavatelji Valentinova pa ga uvijek nastoje provesti na najbolji mogući način. Ako ih partner iznevjeri tog dana ili zaboravi kada je Valentinovo, partnerice će im to zamjeriti.

Nemaju svi lijepa iskustva pa smo tako pričali s Hrvaticama koje su za Valentinovo dobile najgore poklone, a bilo je i žena koje je partner ostavio upravo na taj dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najgori pokloni za Valentinovo

Ivana (50): "Inače mrzim Valentinovo, no ne možete ga izbjeći sve i da hoćete. Najgori poklon mi je kad mi muž pokloni donje rublje jer je obično vulgarno, a košarice grudnjaka ili korzeta su mi redovito prevelike. Ne znam je li to znači da moj dragi još uvijek ne zna moj broj grudnjaka nakon 15 godina braka ili mi želi poručiti da trebam povećati grudi."

Marina (40): "Partner i ja smo bili u vezi dvije godine. Znala sam da nije romantičan, ali naše posljednje Valentinovo mi nije ostalo u lijepom sjećanju. Nakon posla smo došli kući i poklonio mi je - ni više ni manje nego ličke čarape. U tom trenutku nisam znala što bih mu rekla, ali moj izraz lica mu je sve govorio. Pogledao me je i rekao: 'Znam da ti je uvijek hladno za noge.' Očekivala sam seksi donje rublje, ali tako je to kad si ne znaš izabrati partnera."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dora (30): "Bivši dečko me poslije posla nazvao i pitao jesam li gladna, rekla sam mu da jesam. Mislila sam da će me izvesti u neki fini restoran, ali me odveo na pizza cut na Trgu bana Josipa Jelačića."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Prekidi na Dan zaljubljenih

Maja (25): "Dečko je na Valentinovo prekinuo sa mnom nakon godinu i pol veze i to bez objašnjenja. To se dogodilo dva dana prije mog rođendana."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lea (18): "Kada sam išla u srednju školu, dečko me za Valentinovo odveo u McDonald's i rekao mi da je stavio poklon (narukvicu s privjescima) u kutiju McNuggetsa. Trebala sam tada znati."

Mia (22): "Na Valentinovo je dečko prekinuo sa mnom, a taj dan je bio i moj rođendan. Razlog prekida je bio taj što sam se 'previše udebljala'. Bila sam shrvana i sjećam se da me mama vodila u kino, a ja sam cijelo vrijeme plakala. Dala je sve od sebe."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Petar (33): "Inače ne pamtim datume, niti mi je Valentinovo važno pa se dogodilo nešto što je bilo za očekivati. Tadašnja cura i ja smo se dogovorili da ćemo ići navečer u restoran, a kada smo se našli, ona je bila vrlo sretna i dala mi je poklon. U tom trenutku sam je zbunjeno gledao, a ona mi je rekla: 'Ne mogu vjerovati da si zaboravio kada je Valentinovo.' Jako se naljutila, a što god bih joj rekao u tom trenutku, nije htjela slušati."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova,a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?