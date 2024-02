The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se nezadovoljna žena (39) koja se požalila da je intimni život između nje i njenog supruga (41) mrtav, a on za to krivi njene bež gaćice.

Ona i suprug upoznali su se prije četiri godine te su se vrlo brzo zaljubili.

"Nitko od nas prije nije bio u braku. Bili smo ludo zaljubljeni i počeli smo živjeti zajedno nakon samo nekoliko mjeseci. U početku je bilo super, iako naš ljubavni život nikad nije bio divlji. Rekao je da nisam ja kriva, ali on jednostavno nije zainteresiran za seks", otkrila je žena.

"Zatim su uslijedili njegovi prijedlozi o svinganju, ali sam ga odbila. Znala sam da gleda porniće i prihvatila sam to kao dio našeg života. Onda je jednog dana ostavio svoj tablet na stolu i vidjela sam da se dogovorio da ode na svinganje bez mene", ispričala je.

Pristala je isprobati svinganje

Nesretna i razočarana žena svom je suprugu sutradan rekla da odlazi, a on je rekao da je voli te ju je molio da ostane.

"Pričali smo i plakali i tada sam pristala isprobati svinganje. Obukla sam usku haljinu, na usne stavila žarko crveni ruž i pokušala se samouvjereno smješkati. Odvezli smo se do goleme kuće na suprotnoj strani grada i ušli u zamračenu prostoriju punu dotjeranih sredovječnih ljudi. Željela sam otići, ali sam pomislila na svoj brak i natjerala sam se da ostanem", otkrila je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Žena i njen suprug otišli su u privatnu sobu s jednim iskusnim parom, no to joj je bilo užasno iskustvo.

"Cijela je stvar bila grozna i jasno sam mu dala do znanja da to više nikada neću pokušati. Dvije godine kasnije, mi smo još uvijek u braku. Zaljubljeni smo, ali vrlo rijetko imamo intimne odnose. Znam da još uvijek posjećuje stranice za svinganje, ali nikad ne razgovara sa mnom o tome. Žali se na moje bež gaćice, ali ne bi znao ni da nosim crvene tange. Usamljena sam i tužna. Nije se ni potrudio da mi napiše čestitku za moj rođendan", izjadala se žena.

Deidre je odgovorila:

"Čini se da se vaš suprug suzdržava od realnog emocionalnog angažmana. I pornografija i svinganje omogućuju seksualno olakšanje bez istinske intimnosti.

Možda vas voli, ali nije siguran kako da se poveže s vama. Kasno se oženio i vjerojatno je ta navika postojala mnogo prije nego što ste vi došli u njegov život.

Ako je bio zanemarivan ili zlostavljan kao dijete, mogao bi biti previše uplašen da se s vama zbliži.

Zaslužujete mnogo više. Ako cijeni vaš brak, mora potražiti pomoć da se promijeni. Zamolite ga da pođe s vama kod terapeuta za seks i odnose".