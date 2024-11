Stručnjaci otkrili koja je dobna razlika idealna za parove: 'Sve ovisi o ovome'

Dok neki ljudi smatraju dob velikim čimbenikom u razdobljima izlaženja s potencijalnim partnerima, druge više zanima osobnost njihovog romantičnog partnera nego koliko ima godina.

Međutim, prema jednoj australskoj studiji, postoji razlog zašto se mnogo parova na kraju zaljubi u nekoga tko je nekoliko godina stariji ili mlađi od njih - i to bi mogao biti odgovor za uspješnu vezu, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Koja je najbolja razlika u godinama za parove?

Studija je pokazala da su parovi s velikom razlikom u godinama imali brži pad u zadovoljstvu vezom u prvih šest do deset godina braka nego parovi iste dobi. Za heteroseksualne parove navodi se da su parovi s dobnom razlikom od jedne do tri godine - pri čemu je muškarac stariji od žene - najčešći i imaju najveću razinu zadovoljstva.

"Zadovoljstvo vezom malo se smanjilo za parove s dobnom razlikom od četiri do šest godina i nastavilo se smanjivati ​​za parove s dobnom razlikom od sedam ili više godina. Ukratko, čini se da istraživanja pokazuju da se u mnogim kulturama razmak od jedne do tri godine smatra idealnim, ali neki istraživači sugeriraju da će čak i veza s dobnom razlikom manjom od 10 godina donijeti više zadovoljstva. Moguće je biti mnogo stariji ili mlađi od svog partnera i biti potpuno zadovoljan vezom", navodi se u studiji.

Foto: Shutterstock

Jedan korisnik Reddita rekao je da je razina zrelosti osobe mnogo jači pokazatelj hoće li veza uspjeti nego njihova stvarna dob.

"To ovisi o razini zrelosti i načinu na koji se odnosite jedno prema drugome. Sve dok se s mlađim ne govori ponizno ili se ne osjeća nelagodno, bez obzira na razliku", poručila je jedna osoba, a druga je dodala: "Dobna razlika od osam godina između dvije odrasle osobe je u redu. To je više pitanje osobne kompatibilnosti, uzajamne privlačnosti i ambicija te zajedničkih životnih preferencija."

Još jedna osoba je komentirala svoja iskustva: "Ja imam 39, moja bivša ima 49, iskreno, to ima više veze sa zrelošću nego ičim drugim. S vremenom se dosta promijenila i zato sam prekinuo odnos. Iz vlastitog iskustva u 39. godini, više volim žene koje su u srednjim 20-ima i ranim 30-ima iz vlastitih razloga. Grupa od 18 do 22 godine je previše nezrela za mene. Od 30 do 40 su najbolje, i tretiraju me drugačije jer ja nemam djece, a one gotovo uvijek imaju djecu tinejdžere ili su im djeca već odrasle osobe."

