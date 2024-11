Kako znati da ulazite u brak s pogrešnom osobom? 10.000 Redditovaca otkrilo gdje su pogriješili

Možemo se složiti da je brak velika obaveza i nije uvijek sklopljen s pravom osobom. Činjenica da oko 42% brakova u Ujedinjenom Kraljevstvu završava razvodom govori dovoljno. Neki se nadaju da će se veza popraviti ili da će se partner promijeniti, ali mnogi dođu do točke s koje nema povratka. U objavi na Redditu koja je postala viralna, gotovo 10.000 muškaraca i žena podijelilo je trenutke zbog kojih su shvatili da su se vjenčali s pogrešnom osobom. Od neugodnih otkrivenja na samom oltaru do godina lošeg tretmana, korisnici Reddita navodili su kao razloge za razvod. Dan vjenčanja trebao bi biti jedan od najsretnijih dana u životu, no za neke je to bio trenutak kada su požalili što su se doveli u tu situaciju.

Sve zbog novca

Naime, novac je čest kamen spoticanja u braku. "Na dan vjenčanja potrošila je bogatstvo na nepotrebne stvari, a znao sam da ću ja platiti račun", piše korisnik @StrangeJitsu. "Rekla je da želi prodavača sladoleda iako smo imali dva stola s desertima. Rekao sam joj da nije potrebno, ali je ipak naručila. Tada sam znao da to nije to, nažalost."

Mnogi parovi postave granice u vezi, a za mnoge je seksulano dopisivanje izvan braka neprihvatljivo. "Kad je na dan vjenčanja slao poruke drugoj, znala sam da brak neće uspjeti", napisala je @Hora_Moan.

Umjesto da uživa u novopečenoj bračnoj sreći, @gridironbuffalo je doživjela poniženje: "Na našem medenom mjesecu u Grčkoj, u javnosti je zbog mene izgubio živce. Htjela sam vidjeti plažu koja je među najljepšima na svijetu, ali autobus nije došao. Vikao je da me mrzi jer mu uništavam odmor. Potom je otišao plivati s dvojicom prijatelja koje je poveo sa sobom. Sjela sam na ležaljku i plakala."

U zdravlju, ali ne i bolesti

Brak uključuje podršku u teškim trenucima, no neki partneri ne uspijevaju u tome. @5ftGrinch podijelila je bolno iskustvo: "Izgubila sam blizance, a on me ostavio ispred bolnice i otišao na zabavu." Za korisnika @No_Nectarine6007 kraj je došao nakon povratka iz bolnice s ozbiljnom dijagnozom. "Ostavila me s djecom, rekavši: 'Napravi im večeru, kasnim.'"

Gubitak voljene osobe također može testirati vezu. "Kad je umrla moja teta koju sam voljela, moj muž je rekao: 'Sad možemo nastaviti dalje', dok je uključivao PS4“, napisala je korisnica @Tahity1986. "Osjećala sam se užasno usamljeno."

Pokušavajući zadovoljiti partnera, mnogi promijene sebe, što može izazvati želju za razvodom. "Jednog dana shvatila sam da sam postala manja verzija sebe", rekla je @mlerin. "Prijatelji mi kažu da vole novu mene." Korisnik @Dash_Harber je dodao: "Skrivao sam dobre vijesti od nje jer bi me zbog njih osjećao loše."

Prevara

Nevjera može uništiti brak, a korisnici su podijelili svoja iskustva. "Shvatio sam da je kraj nakon petog tipa s kojim je spavala“, piše @jimillett. "Mislio sam da sam problem, ali shvatio sam da me nikada nije voljela." @Valiantlycaustic dodala je: "Šest mjeseci nakon vjenčanja otkrila sam emotivnu, a možda i fizičku aferu. Čitala sam njihove poruke, rugali su se mojim pokušajima da spasim brak.“

Naposljetku, korisnik @RalphFTW napisao je: "Priznala je aferu. Deset godina braka, dvoje djece. Dva mjeseca kasnije, rekla mi je da nikoga nije voljela kao svog novog partnera. Dobrodošli u svijet razvoda."

