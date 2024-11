Otac Blanke Vlašić ekskluzivno o izjavi svog zeta: 'Svatko pokazuje kakav je'

Medijima je odjeknula vijest o otvorenom braku bivše atletičarke Blanke Vlašić (40) i njezina supruga, belgijskog novinara Rubena Van Guchta (37), što je izazvalo brojne reakcije i osude na društvenim mrežama. U jeku tih komentara, kontaktirali smo Blankinog oca, poznatog trenera Joška Vlašića (68), koji je otkrio što misli o njihovom odnosu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i za svojeg unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko", ispričao nam je Joško.

Podsjetimo, Ruben je u emisiji "Het Huis" otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju.

Foto: Instagram

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben u navedenoj emisiji.

U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

"To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla", ispričao je Van Gucht.

POGLEDAJTE VIDEO: Blanka Vlašić: "Dosta je sportaša produkt obiteljskog napora, to moramo promijeniti"