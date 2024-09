Ključ trajne veze: 'Ljubav je često nedovoljna da dvoje ljudi ostane zajedno'

Ljubav može biti temelj svake veze, ali razumijevanje partnera je ono što je istinski održava. Razumijevanje partnerovih emocija, želja i frustracija može biti jednako važno, ako ne i važnije, od same ljubavi.

''Tijekom mog rada u savjetovanju parova vidio sam mnoge koji su tvrdili da se još uvijek vole, ali se žele razići'', piše psiholog Jeffrey Bernstein za Psychology Today. Zato se postavlja pitanje: Je li ljubav dovoljna ili je potrebno nešto dublje da bi se održala čvrsta veza?, dodaje.

U nebrojenim situacijama razvoda ili prekida često ćete čuti: "Još uvijek se volimo, ali smo se razdvojili" ili "Volimo se, ali izgleda da nam više ne ide." Ovo naglašava ključnu stvar, a to je da je ljubav bez razumijevanja često nedovoljna da dvoje ljudi ostane zajedno.

Bernsteinova knjiga ''Zašto ne možeš čitati moje misli?'' duboko preispituje ova pitanja, objašnjavajući kako je empatija, sposobnost da istinski razumiju partnerove emocije, ''ljepilo'' koje partnere drži zajedno. Bez toga može se raspasti čak i najstrastveniji odnos.

Moć razumijevanja

Empatija i razumijevanje su mostovi koji omogućuju partnerima iskrenu povezanost. Kada razumijete misli i emocije svog partnera onda dajete važnost njihovim iskustvima i stvarate prostor u kojem se osjećaju sigurno. Taj osjećaj emocionalne sigurnosti potiče dublju intimnost, komunikaciju i poštovanje.

Uzmimo, na primjer, Simone i Jalena. Nakon 10 godina braka stalno su se svađali oko sitnica. Simone se osjećala preplavljena kućnim poslovima i zamjerala je Jalenu da nije dovoljno uključen. On je pak mislio kako je ona previše kritična i da nikada nije zadovoljna trudom koji on ulaže. Iako su oboje i dalje tvrdili da se vole, svađe su eskalirale, pa je došlo do toga da razmišljaju o razvodu.

Foto: Pixabay

Na terapiji je postalo jasno da problem nije ljubav nego razumijevanje. Kada je Jalen doista shvatio kako se Simone osjeća bez podrške i kada je ona shvatila kako on doživljava njezine prigovore počeli su suosjećati jedno s drugim. Ovo razumijevanje promijenilo je njihov odnos iz borbenog u kooperativni i podsjetio ih na ljubav koju su umalo izgubili.

Lisa i Brian u braku su bili sedam godina. I dalje su se voljeli, ali su shvatili da su s vremenom izgubili sposobnost da istinski saslušaju jedan drugoga. Brian je smatrao da Lisa ne poštuje njegovu strast prema poslu, a ona je smatrala da je on odbacio njezine emocionalne potrebe.

Tako je njihova komunikacija zapela u tzv. obrambenoj petlji. Kroz vježbe empatije oboje su odvojili vrijeme kako bi razumjeli temeljne emocije koje stoje iza njihovih neslaganja. Nakon toga su postigli razumijevanje koje ih je zbližili više nego ikada ranije.

Istraživanja razumijevanja i odnosa

Istraživanja su pokazala koliko je bitna moć razumijevanja, te koliko je ona bitna za opstanak veze. Parovi koji aktivno slušaju jedno drugog i pokazuju empatiju imaju znatno veću vjerojatnost da će biti zadovoljni vezom. Oni su također, otporniji u teškim vremenima i manje je vjerojatno da će unatoč problemima upasti u zamku neprestanih sukoba. Razumijevanje je, čini se, ključ trajne ljubavi.

Savjeti za bolje razumijevanje partnera

Vježbajte aktivno slušanje : Mnogi ljudi slušaju samo kako bi odgovorili. Umjesto toga, pokušajte slušati partnera kako biste razumjeli njegove emocije i perspektivu. Razmislite o onome što govori i pokažite da ste istinski angažirani.

: Mnogi ljudi slušaju samo kako bi odgovorili. Umjesto toga, pokušajte slušati partnera kako biste razumjeli njegove emocije i perspektivu. Razmislite o onome što govori i pokažite da ste istinski angažirani. Postavljajte otvorena pitanja : Umjesto da pretpostavljate da znate kako se vaš partner osjeća, postavljajte pitanja koja mu omogućuju da izrazi svoje misli i emocije. Na primjer, ''Kako se osjećaš zbog onoga što se danas dogodilo na poslu?'' ili ''Što te brine u posljednje vrijeme?''

: Umjesto da pretpostavljate da znate kako se vaš partner osjeća, postavljajte pitanja koja mu omogućuju da izrazi svoje misli i emocije. Na primjer, ''Kako se osjećaš zbog onoga što se danas dogodilo na poslu?'' ili ''Što te brine u posljednje vrijeme?'' Pokušajte stvari sagledati iz njihova ugla : Zamislite kako se vaš partner osjeća gledajući svijet iz njegove perspektive. To bi bila empatija, a ona vam može pomoći da odgovorite s više pažnje i razumijevanja.

: Zamislite kako se vaš partner osjeća gledajući svijet iz njegove perspektive. To bi bila empatija, a ona vam može pomoći da odgovorite s više pažnje i razumijevanja. Komunicirajte sa suosjećanjem : Kada razgovarate o problemima ili sukobima, vodite se suosjećanjem, a ne kritiziranjem. ''Razumijem zašto se tako osjećaš'', rečenica je koja može ublažiti napetost i otvoriti prostor kvalitetnijem dijalogu.

: Kada razgovarate o problemima ili sukobima, vodite se suosjećanjem, a ne kritiziranjem. ''Razumijem zašto se tako osjećaš'', rečenica je koja može ublažiti napetost i otvoriti prostor kvalitetnijem dijalogu. Budite strpljivi i uporni: Razumijevanje zahtjeva vrijeme i trud. Ne očekujte promjene preko noći. Budite strpljivi i ostanite predani procesu, jer svaki korak prema boljem razumijevanju jača vaš odnos.

Iako je ljubav ključna, duboka emocionalna povezanost stvorena empatijom održava veze dugotrajnima, zaključuje ovaj psiholog.

