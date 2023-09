Iako su muškarci 'ludi' za oralnim seksom, ali nisu svi oduševljeni kada ga trebaju pružiti.

Ako vaš muškarac ima problem sa 'spuštanjem' u intimnu zonu, pokušajte ga namamiti na nekoliko načina i zabavite sebe i njega. Nije uvijek lako biti na koljenima jer za to treba dobra koordinacija, strpljivost i izdržljivost, a da se ne spominje i monotonija poze.

Uz neke malo drugačije poze, oralni seks neće biti zadovoljstvo samo za vas nego i za vašeg partnera ili partnericu.

Alpinistički oralno

Sjednite na kraj kreveta ili stola, udobno se smjestite, noge zabacite na partnerova ramena i pokažite mu širok pogled i pristup na vaš klitoris. Ruke su vam slobodne za maženje sebe ili partnera.

'Doggy' oralno

Vi ste na koljenima, a on/ona je iza vas. Osim što je poza super seksi, daje vam potpunu kontrolu cjelokupne akcije. Pokretima kukova i guze jasno dajete do znanja koliko brzo, jako i grubo želite.

Sa strane

Lezite na stranu, licem u lice i spustite se sve do njegovog penisa ako pružate oralni seks, ili mu pokažite da se on spusti dolje do vaše vagine. Ova poza će vas spasiti bolnih koljena i ukočenosti vrata.

Oralni 69

Neka vaš frajer legne na kauč s podignutim nogama preko naslona. Kleknite s glavom prema naslonu, taman iznad njegovog penisa. Oboje imate ugodnu pozu i obostrano zadovoljstvo. Neka počnu seksi igrice za dugo i vrhunsko oralno zadovoljstvo!

