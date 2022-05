Anonimna žena izrazila je svoje ogorčenje nakon što ju je njezin mehaničar upitao je li zainteresirana za odnos "prijateljice s povlasticama" usred popravljanja njezina automobila, iako on već ima ženu.

Žena je ispričala svoje iskustvo na Redditu gdje je rekla da se nedavno preselila u novo mjesto i da je posjetila mehaničara na preporuku prijatelja nakon što je njezin automobil počeo imati kvarove.

Dok je žena isprva smatrala da ne postoje crvene zastavice tijekom razgovora s mehaničarom, stvari su se preokrenule kada se vratila dva tjedna kasnije, a on joj je počeo postavljati privatna pitanja o njezinom ljubavnom životu. Zatim ju je mehaničar nehajno upitao želi li se s njim družiti te joj je rekao da nije važno što je oženjen.

Nepristojna ponuda

Žena je u objavi napisala: "Nedavno sam se preselila i morala sam tražiti novog mehaničara. Na preporuku (muškog) prijatelja otišla sam na mjesto nedaleko od mene. Vlasnik mi je dodijelio mehaničara i on bio je sjajan i vrlo dobro upućen u automobile. Moj auto je imao nekih čudnih problema pa kako bi ih identificirao, ovaj mehaničar je napravio probnu vožnju. Pridružila sam mu se kao i mnogo puta u prošlosti drugim mehaničarima. Ja sam prirodno vrlo draga osoba pa smo imali dobar razgovor tijekom ovog testa automobila. Bez crvenih zastavica. Nekoliko tjedana kasnije vratila sam se kada sam konačno imala dovoljno ušteđenog novca da popravim svoj auto. Mehaničar me odvezao kući, a tijekom ove vožnje stalno mi je postavljao sve više osobnih pitanja, poput 'Živiš li sama?' i 'Jesi li slobodna?' Zarobljena sam u autu s čovjekom koji mi popravlja auto pa ga nisam željela izluditi. Ljubazno sam odgovorila i onda je rekao da želi prijatelja s povlasticama. Znala sam gdje ovo ide pa sam rekla da me ne zanima i pitala sam: 'Zar ti nisi oženjen?' Rekao je da nije važno."

Nema petljanja s oženjenima

Zatim je ispričala kako mehaničaru nije bilo važno što je on u braku: "Rekla sam da se nikad neću petljati s oženjenim muškarcem, a on se uvrijedio i pitao me zašto! Onda mi je, naravno, počeo davati komplimente. Zatim me zamolio da ne kažem njegovom šefu, tako da je jasno znao da je to neprikladno."

Ženu su razbjesnili muškarčevi komentari i sada razmišlja o tome da ubuduće pronađe ženu mehaničarku jer je "umorna" od sličnih situacija od drugih muškaraca.

Ne želi da ju svi zavode

Dodala je: "Tako sam umorna od ovoga. Samo zato što sam dobra prema tebi ne znači da te želim jeb... Zašto je tako teško pronaći dobru uslugu bez suočavanja s ovom vrstom ludog uznemiravanja od strane muškaraca? Imala sam majstore u stanu koji su mi postavljali neprimjerena pitanja. Znam da su i drugim ženama. Voljela bih da možemo imati sve ženske mehaničare i servise kako se više ne bismo morali nositi s ovim glupostima."

Mnogi su podržavali ženu, a neki su i inzistirali na tome da bi trebala prijaviti ponašanje muškarca njegovom šefu. Jedna osoba je rekla: "Recite njegovom šefu. Radio sam u trgovini i nikako ne bismo dopustili da mehaničar bude grub prema kupcima." Drugi je dodao: "Užasno što moraš prolaziti kroz ovo. To je neprihvatljivo i treba ga prijaviti", piše TheMirror.