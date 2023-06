Preljub često razdire vezu ili brak, a osoba kada sazna da ju je partner prevario često opisuje taj trenutak kao poražavajući. Nikola je gostovao na RTS Ordinaciji pa je ispričao kako je saznao da ga supruga vara, a prenosi Kurir.

Foto: Youtube Foto: Youtube

"Moja priča je do te mjere nemoguća, kada je čujete pomislit ćete da ovo ne postoji. Muškarci sjednu, popiju piće, nedjelja je, svibanj, i pred ručak pričamo svakodnevne priče... I tad dolazi treća osoba, nepoznata meni. Pričamo o telefonima i brojevima mobilnih i on kaže: "Uspio sam da moj datum rođenja bude moj broj". I ja kao: Wow, baš lijepo, a on mi kaže: "Ali postoji i trešnja na šlagu jer je taj broj i datum rođenja te moje ljubavnice, koja dolazi svakog vikenda kod mene", rekao je pa nastavio:

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje brakova, a veliki broj razvoda

"Kada je on rekao koji je datum njegovog rođenja, ja sam shvatio da je to i njen rođendan. Ali mi nije moglo to doprijeti do glave. Znate koliko je ljudi rođeno na taj dan... I ja da se obuzdam, puštam njega da priča sve i cijeli moj život se tada srušio za petnaest minuta. Bio sam deset godina s njom," ispričao je Nikola.

Počeo se i prisjećati situacija koje su bile sumnjive, ali u tom momentu on nikada nije posumnjao da je u pitanju prevara, tj. preljub.

"Tu su stalno bile neke priče kako mora iznenada kod sestre, kako mora kod frizera... Ali se uvijek događalo da ja baš tada, kada je nazovem na telefon, ona bude nedostupna. Pa priča da je baterija, pa da joj je telefon upao u WC školjku.. Nebuloze... Imao sam pomiješane emocije. Grozne stvari se događaju i to je jedan kaos. I samo sam htio reći da je uvijek teže osobi koja vara, jer je ona stalno u tenziji. Postoje i druge žene i druge lijepe stvari i čak i kada sam sam, jako mi je lijepo," zaključio je Nikola.