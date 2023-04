26-godišnjakinja je odlučila potražiti savjet psihijatrice nakon što je saznala da ju dečko vara.

"Kad sam pronašla dvije skrivene SIM kartice, znala sam da me moj dečko opet vara. On je kompulzivni lažljivac koji kaže da nije učinio ništa loše i da sam ja paranoična", napisala je psihijatrici.

Tajnoviti vrtlar

Otkrila je da mu ne bi bilo prvi put da ju vara: "Ja imam 26, a on 29 godina. Zajedno smo četiri godine i većinu vremena je drag. No, nekoliko je puta bio nevjeran. Kad sam ga posljednji put uhvatila, obećao je da to više nikada neće napraviti."

"Nedavno je bio vrlo tajnovit sa svojim telefonom pa sam pronjuškala po njegovim stvarima. Našla sam dvije SIM kartice i suočila se s njim. Rekao mi je da su za posao, ali ja mu ne vjerujem. On je vrtlar i koristi isti telefon za svu osobnu i poslovnu komunikaciju. Volim ga i ne želim ga izgubiti pa sam to pustila, ali znam da nije iskren", objasnila je psihijatrici.

Izgubljeno povjerenje

Psihijatrica joj je na to odgovorila: "Čak i ako ovaj put govori istinu, očito ne vjeruješ svom dečku, što je crvena zastavica. Čini se da se bojiš izgubiti ga, čak i ako to znači dopustiti mu da te iskoristi."

"Zaslužuješ bolje. Reci mu da ti je potrebna iskrenost, a to počnite s razlogom zašto ima dvije SIM kartice. Ako ti nije spreman reći istinu, on nikada neće staviti vaš odnos na prvo mjesto i bilo bi ti puno bolje da odeš, savjetovala joj je, piše The Sun.