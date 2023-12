Čitatelj portala Moje vrijeme, kojeg su nazvali Nevio, požalio se da njegova supruga iznimno voli flertovati s muškarcima. Kad su se upoznali, bili su zaljubljeni jedno u drugo, no to je nije sprječavalo da mjerka druge muškarce.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastupnik danskog parlamenta (28) ima 15-godišnju djevojku. 'Ja sam u legalnoj vezi. Imam pristanak roditelja'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tada smo živjeli u gradu, a vjenčali smo se kad je zatrudnjela. Dobili smo dvoje djece i dok su djeca bila mala, bio sam često na terenu", otkrio je Nevio koji ni slutio nije što njegova supruga radi kad njega nema.

"Jednom kad sam bio duže razdoblje doma, supruga je otišla kod susjeda čija je žena radila u trgovini blizu naše zgrade. Sa sobom je povela i oboje naše djece. Kroz neko vrijeme vratila se kući s našom i susjedovom djecom, s pričom da ja pripazim svih četvero dok ona nešto pomogne susjedima", ispričao je Nevio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova se supruga vratila kući nakon par sati te se počela sumnjivo ponašati.

'Volim svoju ženu iako znam da me varala'

"Čim je došla, otišla je u kupaonicu. Ništa nisam posumnjao jer sam mislio da mu je i žena doma, međutim kasnije sam saznao da je u to vrijeme ona radila. Tada sam jednostavno znao da me prevarila s njim", otkrio je nesretni Nevio kojeg je sumnja proganjala cijeli život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zbog djece nisam htio raditi probleme, ali me to jako povrijedilo. Ubrzo nakon toga odselili smo iz grada na selo. Tu smo se družili s još jednim parom koji je imao malu djecu. Kod njih je dolazio jedan njihov stariji rođak, a supruga je opet počela odlaziti tamo bez mene, ali s djecom. Primijetio sam da se na neki svoj način počela udvarati tom rođaku", otkrio je Nevio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Nevio je posumnjao da ga je supruga prevarila sa susjedom, a onda je, tvrdi, počela zavoditi i drugog muškarca.

"Još mi je jednom prilikom rekla kako je šteta što je taj njihov rođak dobar i fin te da je šteta što nije oženjen. Nisam siguran je li i s njim spavala. Volim svoju ženu iako znam da me varala i to me jako boli. Ne znam jesam li normalan što opraštam, dobro se slažemo u svim stvarima, ali ipak se osjećam povrijeđeno", dodao je.

Četiri načina kako se nositi sa svojim emocijama

Kad je nevjera partnera u pitanju, stručnjaci na portalu Marriage.com ističu da je odlika oprostiti mu ili ne individualna te da o njoj treba dobro razmisliti. Ako između partnera još uvijek postoje emocije, bilo bi poželjno da zajedno odu na psihološko savjetovanje te da onda zajedno odluče o svojoj budućnosti. No, prije bilo kakve odluke, morate se vi psihički oporaviti.

Stručnjaci su stoga otkrili četiri načina kako se nositi sa svojim emocijama kada otkrijete da vas supruga ili djevojka vara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad žena vara svog muža, on bi se mogao osjećati posramljeno, izdano, slomljenog srca i ljutito te obično smatra da je to za njega kraj braka.

Teško je nositi se sa svojim emocijama i vratiti samokontrolu kada otkrijete da vas žena vara. Međutim, prema knjizi terapeuta za veze dr. Martina Roswella na tu temu pod naslovom "My Wife Cheated on Me", možete povratiti samokontrolu i prevladati izdaju svoje supruge.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Stručnjaci su otkrili četiri načina kako se nositi sa svojim emocijama kada otkrijete da vas supruga ili djevojka vara.

Važno je napomenuti da kada otkrijete da vas žena vara, pokušajte ne djelovati ishitreno. Umjesto toga, svakako upotrijebite savjete u nastavku kako biste se držali pod kontrolom, naveli su na portalu Marriage.com.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

1. Nemojte kriviti sebe

"Žena me prevarila… Mora da sam učinio nešto loše da sam ovo zaslužio", jedna je od prvih misli partnera koji se našao na udaru nevjerne supruge, ali ne znači da je to zaista tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako se pitate što učiniti kada vas žena prevari s drugim muškarcem, primarni korak je da prestanete kriviti sebe. Nevjerna supruga će možda navesti mnoge razloge zašto vas je prevarila, a obično će vas okriviti. Međutim, bez obzira na to, morate znati da to nije vaša krivica.

2. Nemojte joj se osvetiti

Kada pokušavate preboljeti prevaru, osveta možda nije idealan potez. Nemojte doći u iskušenje da suprugu razotkrijete na društvenim mrežama ili pred prijateljima. Također, nemojte joj se osvetiti izvanbračnim vezama. Morate razmisliti o tome kako će vaša obitelj i prijatelji reagirati kad otkriju da ste donijeli tu nepromišljenu odluku. Dok razmišljate o sljedećem koraku, detalje o varanju zadržite za sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

3. Brinite se za sebe

Dok smišljate kako se nositi s nevjernom suprugom, stresna situacija može vas koštati zdravlja. Stoga biste si trebali pomoći provođenjem zdravstvenih mjera kao što su tjelovježba, kvalitetan san, zdrava prehrana i hidracija.

4. Potražite stručno savjetovanje

Herkulovski je zadatak nositi se sam s problemom prevare. Stoga, ako osjećate potrebu, potražite stručno savjetovanje, najbolje kod bračnog savjetnika. Ljepota posjeta savjetniku je u tome što će on biti uz vas od početka do dana kad ćete se sami moći nositi sa stresnom situacijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bračni savjetnik će vam pomoći da steknete dubok uvid u problem. I moći ćete razgovarati sa svojim partnerom, a da svoje emocije obuzdate.