Partner se povlači? Ovo su savjeti kako da potpuno izgubi glavu za vama

Većina žena susrela se s igrom toplo-hladno, odnosno s muškarcima koji su zainteresirani, pa se povuku, a zatim ponovno pokažu želju. To često dovodi do začaranog kruga i zbunjenosti kod žena. Kada dođe do povlačenja, one obično trče za njima i traže njihovu pažnju.

No, to je najgore što možete učiniti u tim trenucima. Stoga, srpski portal 24sedam dao je savjete kako potaknuti svoju simpatiju da potpuno izgubi glavu za vama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Selektivno odgovarajte

Kada vam pošalje poruku, nemojte odmah odgovoriti na nju. Pričekajte malo i pokažite mu da imate druge prioritete.

Vodite kratke, ali upečatljive razgovore

Vaši razgovori moraju biti zanimljivi, ali i kratki. U trenutku kada razgovor bude najbolji, završite ga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Prvi odlazite

Tijekom druženja završite prvi razgovor. Time ćete mu dati do znanja da ne čekate stalno i da imate vrlo aktivan život.

Foto: Shutterstock

Pokažite zainteresiranost, pa se povucite

Pokažite mu da ste ozbiljno zainteresirani za njega, a kada bude najzanimljivije, povucite se. Primjerice, nakon odličnog druženja, pričekajte par dana prije nego što predložite novo.

Foto: Shutterstock

Planirajte spontane, ali kratke aktivnosti

Pozovite ga spontano na druženje, poput šetnje ili odlazak na kavu, ali inzistirajte da to bude kratko.

Foto: Shutterstock 2. Popravite komunikaciju

Budite nonšalantni oko komplimenata

Uručite mu iskrene komplimente, bez pretjerivanja, a onda prijeđite na drugu temu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Jana Hocking je savjetovala ženama da, ako žele upoznavati muškarce, odu na mjesta gdje se oni druže,

Povremeno izrazite nedostupnost

Kada vas poziva na druženja, recite mu da ste zauzeti i predložite drugo vrijeme. Time ćete mu dati do znanja da imate svoj život.

Foto: Shutterstock

Koristite otvoren govor tijela, pa se povucite

Tijekom interakcije, pokazujte mu pozitivan govor tijela, poput osmijeha i kontakta očima, a onda se blago povucite, kako bi ste ga doveli u zabludu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Budite šaljivo zadirkujući

Našalite se s njim na blago zadirkivajući način kako biste stvorili šaljivu tenziju. Time ćete stvari između vas održati uzbudljivijim.

Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Maslinari strahuju od maslinove mušice: 'Do berbe je ostalo još malo. Svašta se može dogoditi'