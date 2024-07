Očuvanje odnosa i strasti u braku može biti teško zbog rutine i svakodnevnih obaveza koje često preuzimaju prioritet nad kvalitetnim vremenom provedenim zajedno.

Stres uzrokovan poslom, financijama i obiteljskim obavezama može dodatno opteretiti odnos. Komunikacija i emocionalna povezanost mogu oslabiti ako se partneri ne trude aktivno održavati bliskost. Također, nedostatak noviteta i uzbuđenja može dovesti do osjećaja monotonije i gubitka strasti.

Foto: Shutterstock

Teško im se nositi s promjenama

Muškarci su komentirali svoja loša iskustva koja su doživjeli u braku u kojem su neki proveli i 38 godina, piše HuffPost.

Ovo je 13 situacija koje su opisali kao najteže, a s kojima su se nosili u braku.

"U braku smo 25 godina. Osoba za koju se vjenčate mijenjat će se kroz godine, a vi morate otpustiti svoju sebičnost i potruditi se zaljubiti se u nju svaki put iznova i pomoći joj da pronađe nove načine da se zaljubi u tebe i dok se i ti, kao i ona, mijenjaš. Jako je teško jer će ti nedostajati osoba kakva je bila prije djece, prije menopauze, ali ako se potrudiš i ostaneš otvorenog uma, vjerojatno će ti se svidjeti osoba koja postaješ", rekao je jedan muškarac.

Drugi je dodao: "Sjetite se lijepih trenutaka jer su oni najdragocjeniji ako izgubite partnera. Istina je da na braku treba raditi svakodnevno te nikad ne smijete odustati. Volio sam svoju ženu iako sam imao osjećaj da me mrzi, ali uspjeli smo ostati zajedno 38 godina. Neki su dani bili teški, neki malo manje."

Jedan se nije mogao nositi s gubitkom svoje slobode: "Najteže mi je padao nedostatak vremena za sebe. Treba mi vremena da se oporavim nakon radnog dana provedenog s raznim ljudima. Kako imamo djecu, tog slobodnog vremena je sve manje jer moramo trčati na treninge, baviti se školom, događajima povezanima poslom supruge i ostalo. S vremena na vrijeme moram putovati, što se pretvara u prijeko potreban odmor, a kad sam kod kuće, nema ga puno. Trudim se što više biti s obitelji i prisutan, čak i ako me to dodatno iscrpljuje."

Foto: Shutterstock

"U braku sam 21 godinu, a najvažniji razlog zašto je tako su dobra komunikacija i iskrenost. Komunikacija u braku je teška jer je ponekad teško izraziti što mislite ili biti strpljivi u pokušaju izražavanja i razumijevanja onoga što vam partner želi reći. Iskrenost je važna, a najvažnije je biti iskren prema sebi, prihvatiti kada si kriv i da bi ta jedna mala stvar koju si rekao da te ne smeta, mogla prerasti u veliki problem", objasnio je drugi.

Svoje iskustvo je komentirao i razveden muškarac: "Daleko najteži dio je obitelj. U braku sam bio dva puta i oba puta su njezini roditelji bili nepodnošljivi. Prvi put je svekrva mislila da je njezina kći predobra za mene. Međutim, nije bila vjerna, varala je mene i drugog supruga. Druga supruga i ja smo se razveli jer je moj posao zahtijevao odlazak na službeni put, a ona je shvatila da brak nije ono što je očekivala, samo je htjela da se iselim i nastavim plaćati sve račune. Zaključio sam da to nije za mene."

Foto: Shutterstock

Kakav treba biti idealan suprug?

Neki su komentirali kakav suprug treba biti: "Mislim da nam nedostaje primjer dobrog muža. Mi koji želimo biti dobri muževi, roditelji i partneri, često se vrtimo u krug jer naše društvo cijeni bogatstvo i slavu, a ne karakter. Stvarno sam iscrpljen."

"Nakon 25 godina braka pogledaš svoj život i shvatiš da si trebao odvojiti više vremena da odabereš pravu osobu. Moja žena se fokusira na našu odraslu djecu, a ja sam uvijek zadnji i uglavnom sve radim sam. Ovo nije ono što sam očekivao", razočarano je komentirao jedan.

Ostali nisu dovoljno snalažljivi: "Glavni izazov s kojim sam se suočio je snalaženje u intimnosti i ranjivosti koju zahtijeva dugogodišnji odnos. Ovo nije tipična priča o čovjeku koji se suzdržava pokazivanja osjećaja sve dok ne otupi. Umjesto toga, jako želim čvrstu vezu sa svojom ženom, ali pronalazim izazov u tome da mi to u potpunosti uzvrati. Činjenica je da postoji uobičajeni izazov nedostatka fizičke intimnosti u dugotrajnoj vezi. Naime, prvih nekoliko godina sve je bilo super, ali onda je libido moje supruge nestao, a to je u meni stvorilo pravu emocionalnu bol. Tjelesna intimnost, ne samo snošaj nego svi njegovi brojni oblici, stvaranje je emocionalne veze. Radi se o dijeljenju nečeg posebnog s ljubavi vašeg života što je jedinstveno. To je način da izrazim ljubav i to je način da znam da sam voljen. Bez toga, život je bezličan."

"Teško mi je bilo pokazati ranjivost. U prijašnjim dugoročnim vezama i u mom braku, ideja o muškosti uvijek je bila čin balansiranja kojim sam se snalazio s mojim partnerima. Moja žena je htjela da budem ranjiv, ali ne previše ranjiv. Biti samouvjeren, ali ne previše samouvjeren. Ponekad je bilo iscrpljujuće ugoditi njezinim želja. To je također utjecalo i na intimnost", dodao je jedan.

Foto: Shutterstock

Teško im je biti stup obitelji

"Najteža stvar u braku je teret toga što morate uvijek biti snažni. Ne shvaćate da će svi u vašoj obitelji uvijek gledati na vas kao na stijenu i kao osobu na koju se uvijek mogu osloniti. Moja žena se umori od posla, ona daje otkaz jer zna da ću ja zadržati svoj. Djeca trebaju nekoga da popravi stvar, ja to popravim. Nije važno jeste li radili cijeli dan, bolesni i gladni jer su njihove potrebe uvijek na prvom mjestu. Ako vaša žena treba nekome prepričati dan ili se samo treba dobro isplakati, poslušajte. Ne razbolijevate se, ne umarate se, nikad se ne trebate opuštati ili biti ranjivi, nemate hobije i ne preuzimate rizike vezane uz posao. Volim svoju obitelj, oni su moj najveći ponos i dika, ali teret zna biti velik. Očekuju da uvijek budeš stup obitelji", komentirao je jedan muškarac.

Drugi je dodao: "Najteži dio braka je naučiti kada slušati. Lako je reći da slušate samo zato što dopuštate svom partneru da kaže svoje, možda čak i bez prekidanja. Teži dio je znati kada reći što mislite i zapravo slušati ono što govori, pogotovo kada mislite da imate nešto za dokazati. Uspjeh je kada naučite govoriti i slušati."

"Osjećate se kao kad djeca uđu u tinejdžerske godine, uvijek radite roditeljske pogreške pa se ponekad osjećate manje voljeno kada svojoj djeci pokušavate biti roditelj", komentirao je treći.

Jedan muškarac ne može podnijeti što njegovu suprugu omalovažavaju: "Najteže mi je bilo vidjeti osobu koju volim kako proživljava teške trenutke zbog postupaka drugih ljudi. Moja je žena imala loše mišljenje o sebi jer su je roditelji uvjerili da će biti manje vrijedna ako ne živi po njihovim standardima. Ono što otežava stvari jest spoznaja da ne postoji broj komplimenata, darova ili potvrda koje će je uvjeriti da njezini roditelji nisu u pravu."

