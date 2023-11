Anonimni muškarac (27) je u svojoj ispovijesti na Redditu otkrio da ne želi oženiti trudnu djevojku. Objasnio je da je neplanirano zatrudnjela nakon tri mjeseca veze i da njeni roditelji smatraju da je "sramota imati dijete izvan braka", piše Mondo.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja djevojka je zatrudnjela nakon tri mjeseca veze. Bila je na kontracepciji, ali pokazalo se suprotno. Gledajući unatrag, trebao sam i sam koristiti zaštitu, ali shvatio sam da bi kontracepcija trebala biti 99,9 posto učinkovita, nikad nisam mislio će tih 0,1 posto presuditi", požalio se.

Otkrio je i da su prije puno razgovarali o svemu. Nikada nije bila za brak i nije priželjkivala dijete. Nakon što je zatrudnjela, promijenila je mišljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam sretan zbog ove odluke, ali shvaćam da je to njen izbor i nemam pravo glasa, tako je kako je", priznao je i otkrio da je njegova djevojka sada u sedmom mjesecu trudnoće i da dok on tek prihvaća činjenicu da postaje otac, obitelj njegove djevojke vrši veliki pritisak na njih da se vjenčaju.

"Počelo je s 'Pa kad ćeš se ženiti', a sada je sve više 'Bolje ti je da se oženiš prije nego što se dijete rodi'", rekao je muškarac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Muškarac je priznao da nije ni siguran da bi oni i dalje bili zajedno da nije ostala trudna, ali ipak bi se volio potruditi da uspiju, a ne da odustanu.

'Cijela stvar mi se čini ljigavom'

"Moji roditelji su se vjenčali i dva puta razvodili. Većina brakova u mojoj široj obitelji je prošla isto, a ja jednostavno ne marim za instituciju. Nemam ništa protiv onih koji to izaberu, ali nije za mene. Čak i da jeste, nisam spreman oženiti svoju djevojku jer još uvijek nismo zajedno ni punih godinu dana", priznao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Želja mu je da njih dvoje budu u vezi najmanje dvije godine prije nego što se vjenčaju. Također, priznao je da nije ni siguran da bi oni i dalje bili zajedno da nije ostala trudna, ali ipak bi se volio potruditi da uspiju, a ne da odustanu.

"Mislim da je moja djevojka sjajna osoba, ali ne bih rekao da sam zaljubljen u nju", napisao je i otkrio da je njegov potencijalni svekar toliko očajnički želi da se vjenčaju, da mu je ponudio 100.000 eura, uz kupovinu prstena i plaćanje vjenčanja.

"On to ne radi kako bi bio ljubazan, nego da se spasi sramote. Cijela stvar mi se čini ljigavom. Oboje imamo dobre poslove i iako bi novac dobro došao, zapravo nam ne treba. Ja dovoljno zarađujem na svom poslu, kao i ona. Je l' ja toliko griješim što se ne žalim oženiti? Zar je sramota imati djecu izvan braka?", zapitao se muškarac kojeg su zatrpali savjetima i komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trudnoća nije valjan razlog za brak. Budite dobar otac. Pokažite se i budite tu za oboje, ali ako se vjenčate s nekim u koga niste sigurni, to će završiti loše za oboje. Nemojte to učiniti", "Prošli smo to kao društvo. Nemojte se prepustiti tim zastarjelim razmišljanjima", "Ni tvoja djevojka nije kriva. Ona je u sedmom mjesecu trudnoće, pa su hormoni u kaosu, a obitelj joj diše za vratom, a već ima strah od toga da postane majka. To zvuči kao grozna situacija za oboje", "Je li sramota imati dijete izvan braka?! Ma kakvi, bilo nekad!", samo su neki od komentara.