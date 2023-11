The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se nesretna žena (41) čiji je suprug (55) veliki ženskar te ju stalno vara.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je serijski preljubnik, a ja sam se emocionalno 'odlijepila' od njega. Cijeli život je bio ženskar. Smirio se godinu dana prije našeg vjenčanja pa sam, kad me zaprosio, pomislila: 'Promijenio se! To je to.'. Nažalost, to ga je držalo samo nekoliko godina. Postao je tajnovit i hladan i ponovo me počeo varati, otkrila je.

"Došao je u fazu da se to nije ni trudio sakrivati. Imamo dvoje djece. Budući da je nepredvidiv, vratila sam se na posao zbog financijske stabilnosti i tamo upoznala tipa kojeg sam poznavala u svojim 20-ima. On je puno bolji od mog muža", dodala je žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njen ljubavnik (43) je razveden te su ispočetka samo išli na ručkove ili večere.

Muž je ostavio zbog žene koju je jedva poznavao

"Počeli smo razgovarati i ići zajedno na ručak i bio je tako divan. Moja djeca svaki petak spavaju kod moje mame, a moj muž tada izlazi i nema ga do jutra. Ja se tada nalazim sa svojim prijateljem s posla i večeramo ili pijemo, a ponekad idemo kod njega", ispričala je žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se nesretna žena (41) čiji je suprug (55) veliki ženskar te ju stalno vara.

"Kod kuće je bilo sve gore i prije šest mjeseci, nakon još jedne svađe, muž me ostavio zbog žene koju je jedva poznavao. Bila sam slobodna šest mjeseci. Bilo je lijepo, bez drame, samo ja i moje djevojčice, a svog bih prijatelja viđala svakog petka. Nakon što je moj muž otišao, naše je prijateljstvo postalo seksualno. Bilo je prekrasno ponovno se osjećati željenom", istaknula je žena i otkrila da se njen suprug vratio kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali onda je moj muž došao kući prošli tjedan i, kao neka budala, primila sam ga natrag zbog djece, ali ga ne volim. Želim budućnost sa svojim ljubavnikom. Povjerila sam mu da sam se zaljubila u njega, ali on mi ne vjeruje. Misli da samo želim način za bijeg", ispričala je žena.

Deidre je odgovorila:

"Pa, možda je tako, ali ne žurite uvjeravati svog ljubavnika da je pravi za vas. Objasnite mu da morate srediti svoj brak, a zatim odlučite ima li vaša veza s njim budućnost.

Foto: RTL Foto: RTL

Djeca su vam prioritet i ako shvate da im otac stalno vara majku, to će biti štetno za njih. Najbolje bi bilo da odete na savjetovanje kod stručne osobe te da onda odlučite hoćete li se razvesti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa