Merticus, u svojim 40-ima, šef je Saveza vampira u Atlanti i glas vampirske zajednice. On je ono što bi mnogi smatrali vampirom sangvitarijancem, pojedincem koji kaže da ne može adekvatno održati vlastito fizičko, mentalno ili duhovno blagostanje bez uzimanja krvi iz drugih izvora.

Dok se Merticus identificira kao "stvarni vampir", on se kreće među nama. Osim što se obično oblači u crno, ne krasi ga proširena garderoba i ukrasi mnogih vampira, poput očnjaka i kontaktnih leća. Ali on se hrani ljudima koji na to pristaju.

“Moja primarna preferencija hranjenja je iz energije drugih putem dodira ili daha, često u kombinaciji s tantričkim ili seksualnim kontaktom”, rekao je za Daily Star. "Međutim, mogu se jednako učinkovito hraniti drugim metodama kao što je ispijanje malih količina krvi ili crpljenje iz ambijentalne energije gomile ili grmljavinske oluje."

Od rituala do sado-mazo orgija

Merticus se identificira kao vampir od 1997. godine i elokventno i strastveno govori o tome što je vampirizam. Njegovo prvo iskustvo s hranjenjem krvlju dogodilo se kada je bio u svojim 20-ima u vezi u kojoj mu je partner također bio donator. Ovisno o pojedincu i njegovom podrijetlu, tijekom godina ta su hranjenja varirala od izrazito ritualnih do isprepletenih sa sado-mazohizmom. Merticus ističe da se uvijek izvode privatno, sigurno i sporazumno.

Kaže da je od vitalne važnosti da se konzumacija krvi iz ljudskih izvora omogući konsenzualnim dogovorom usmenim ili pismenim ugovorom između vampira i darivatelja. "To je intiman i privatan događaj koji dijele dvije osobe koje su povezane na najdubljim razinama", objasnio je.

“Dok prelazim prstima po tijelu ili udišem blizu kože, mogu osjetiti uspostavljanje veze koja mi omogućuje da privučem energiju sebi ili recipročno kruži.

Seks je ključan, ali 'priznajem da je krv često snažnija'

Umirujuća energetska vibracija ili osjećaj trnaca spojen s intenzivnim jačanjem gotovo svih mojih osjetila obavija me kad sam se hranio na dubokoj razini s nekim čije je eterično tijelo usklađeno s mojim. “Općenito se identificiram kao tantrički ili seksualni vampir, ali prepoznajem da je krv često snažnija i da ima neporecivu psihološku komponentu. “Udao sam se za nevampira koji je ujedno i moj donor i naša veza ne može biti jača.”

Prema Merticusu, mnogi se vampiri (koji ne dobe krv) žale na jake glavobolje, osjećaj boli u cijelom tijelu i ekstremnu slabost. Neki se žale na žudnju ili glad koju ne mogu zadovoljiti hranom ili pićem.

Dodao je: "Oni koji su sretni pronađu donatora koji će im pomoći da se nose s tim problemima, dok ih manje nauči prilagoditi svoj osobni 'vampirizam' u moćnu i tjelesnu silu."

Obvezna briga za donora

Osjećaj davatelja nakon hranjenja može varirati od stanja euforije do potpune iscrpljenosti, pa čak i zbunjenosti. Merticus je objasnio da je odgovarajuća naknadna skrb za darivatelje važna bez obzira na to hranite li se krvlju ili psihičkom energijom, a potrebna njega uvelike varira ovisno o pojedincu.

Vampiri također trebaju intimno upoznati svoje donatore i opremiti se znanjem o njihovoj povijesti bolesti, emocionalnom zdravlju, pa čak i mentalnom stanju.

Merticus jako pazi tijekom procesa hranjenja i rekao je da svi vampiri također moraju biti svjesni veze koja se može stvoriti između donora i vampira nakon hranjenja. "Iako ova veza može biti nagrađujuća i obostrano korisna, ona također može biti psihički nezdrava ako se manifestira u krajnosti", podijelio je. “Veliki dio privlačnosti vampirizma leži u našoj spretnosti u zaštiti, uzemljenju i centriranju energije, kao i u kontroli emocionalnih situacija, a ponekad i ponašanja.

“Neki od nas mogu koristiti tehnike iscjeljivanja za sebe i druge, instinktivno tumačiti empatičke dojmove, a mnogi od nas imaju sveukupno pojačanu percepciju ili jasnoću svijeta oko sebe. Osjećam intenzivan i dugotrajan val energije kako me preplavljuje dok se hranim - jedno sam sa svojim okruženjem dok sam duboko isprepleten s onim iz kojeg se hranim."

'Moćna koncentracija energije'

Merticus je objasnio da iako se mnogi vampiri odluče baviti sado-mazo aktivnostima, to nije preduvjet za vampirsko hranjenje. Iako BDSM i vampirizam nisu suštinski povezani, ponekad idu ruku pod ruku jer su scene koje se često pripisuju ropstvu, dominaciji, podložnosti i mazohizmu nabijene energijom.

Merticus se i sam povremeno bavi BDSM-om. "Neki vampiri vole se okupljati ili sudjelovati u tim scenama ili razmjenama moći zbog te moćne koncentracije energije", rekao je. “Krvni fetišizam ne treba brkati sa sangvinističkim vampirizmom. Imajući to u vidu, postoje neki krvavi vampiri koji uživaju u igrama krvi, poput kapanja krvi jedni na druge, kao i u konzumiranju.

"Ovo je obično vrlo sveta radnja i obavlja se u privatnosti vlastitog doma, kao i oni koji se hrane krvlju u vampirskom kontekstu." Kaže da spolni odnos nije uvijek krajnji cilj vampira koji tvrdi da se hrani seksualnim energijama. Predigra i zadovoljstvo partnera često su bitni za podizanje energije potrebne da se vampir hrani.

Merticus je nastavio: “Neki ovu energiju vide kao prenosivu kroz spolne tekućine uključujući sjeme, ženski ejakulat, krv iz menstruacije, pa čak i mlijeko iz laktacije. Neki hibridni vampiri smatraju krv preferiranim izborom kada trebaju iskusiti duboko hranjenje, a to se pojačava kada ste u vezi s nekim koga volite.

'Iskonsko, intentivno, životinjsko'

Bilo zbog hranjenja s vrhunca donora ili kao rezultat vampirovog vlastitog orgazma, vampiri su često siti dulje vrijeme. “Seksualno hranjenje se također može opisati kao iskonsko, intenzivno ili čak životinjsko za neke vampire.”, kaže.

Stručnjaci procjenjuju da diljem svijeta postoje tisuće ljudi poput Merticusa koji se identificiraju kao "stvarni vampiri". Naravno, nema dokaza da Merticusovi simptomi nisu samo plod njegove mašte, niti postoji dokaz da je vampirizam stvarno stanje. S obzirom na to da uključuje hranjenje od drugih, nije teško razumjeti zašto znanost i medicina odbacuju vampirizam.

“Prepoznajemo koliko 'ludo' zvuči kada sebe nazivamo 'vampirima', međutim, na kraju dana nakon što ljudima objasnimo da smo ljudska bića koja vjeruju da moramo uzeti energiju ili krv od drugih i koristiti je za nas same, to se u konačnici vraća na riječ 'vampir',” objasnio je.

“Ovo je ujedno i najveća kočnica da nas šira javnost razumije, a istovremeno služi i kao jedna od najvećih privlačnosti, pa čak i sredstava za privlačenje donatora. Vampirizam je u osnovi produžetak onoga što jesam na fizičkoj, emocionalnoj i duhovnoj razini; aspekt svakodnevnog života i leća kroz koju gledam svijet. To je jednako dio onoga tko sam ja kao i nečije obiteljsko nasljeđe, genetski sklop, mentalne sposobnosti ili čak osobnost.”, zaključuje.